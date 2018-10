Esta semana se sortean $2,000 millones en juegos de lotería

El Mega Millions trae $1,600 millones y el Powerball $640 millones

Hay buenas y malas noticias. No hubo ganador en el sorteo Mega Millions de la noche del viernes y hoy martes tienes otra oportunidad de ganarte el exorbitante premio de Mega Millions que se espera alcance los 1,600 millones de dólares.

La mala: las probabilidades de que aciertes la combinación exacta de los números es de 1 en 302.5 millones.

Pero soñar cuesta 2 dólares por boleto y las filas en las tiendas que los venden se hacen cada vez más largas.

El premio de este martes – que se juega a las 8:00 p.m. – sería el mayor en la historia de la lotería de Estados Unidos, superando un sorteo de Powerball de 1,586 miles de millones en 2016 que se compartió entre ganadores en California, Florida y Tennessee.

Si el ganador se va con la opción de efectivo por única vez, recibirá cerca de 905 millones de dólares.El pago potencial sería un récord para la nación.

El premio gordo ha rodado un total de 25 veces sin que nadie le atine. Nadie ha ganado el premio mayor de Mega Millions desde el 24 de julio, cuando un grupo de 11 trabajadores en California se dividió 543 millones de dólares.

En un comunicado, el director de Mega Millions, Gordon Medenica, explicó que “esto es un territorio verdaderamente inexplorado” y que es “ilusionante ver a la gente comprando sus boletos y participando en la diversión”.

Los números ganadores del viernes fueron 65-53-23-15-70 y el Mega Ball fue 7.

Por cierto, no tires tu boleto si no igualaste los seis números en el sorteo del viernes. Los funcionarios de Mega Millions dicen que han vendido más de 34.4 millones de boletos ganadores para los premios secundarios del juego desde julio. Algunos valían hasta 1 millón de dólares y muchos no han sido reclamados.

Powerball

Además, luego de que el sábado nadie ganara el premio principal en el sorteo de Powerball, la potencial bolsa se ha incrementado a una cantidad todavía más monstruosa: 620 millones de dólares para el sorteo del miércoles.

El ganador puede optar también por un premio en efectivo de más de 354 millones de dólares, de los cuales el gobierno federal se queda con 25% de inmediato, y un poco más posteriormente.

Así que a comprar tu boleto y que tengas mucha suerte