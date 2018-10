Potros y pelícanos nos hacen la guerra: lo que viene en la Bahía

Domingo 28 de octubre

Andrew Luck y los Colts prueban su suerte en Oakland

De aquella generación espectacular de mariscales de campo de 2012, en la que cinco novatos abrieron temporada para sus equipos, estaban Andrew Luck, Robert Griffin III, Ryan Tanehill, Brandon Weeden y Russell Wilson. Ni Luck ni Griffin han llegado el gran juego (y después de tanta bulla y lesiones, Griffin probablemente nunca lo haga). Luck estuvo fuera de circulación por una lesión casi dos años. Este 2018 está tratando de llevar a su equipo a las alturas, aunque sin apoyo de buenos receptores o corredores se ve muy difícil. En una situación parecida se encuentra Derek Carr de los Raiders de Oakland: un joven con un brazo extraordinario atrapado en un equipo que no le brinda el apoyo para triunfar. De regreso a los controles de Oakland, Jon Gruden permitió que la organización se deshiciera de uno de los mejores defensivos de la liga, Khalil Mack, quien consiguió un súper contrato con los Osos de Chicago, dejando a la defensiva Raider sin su mejor hombre. Ahora Gruden y los Raiders han cambiado a uno de los dos únicos buenos receptores del equipo, Amari Cooper, quien se va a los Vaqueros de Dallas; el otro es Jordy Nelson, pero considerando que Cooper es un poco más joven, no parece que los Raiders tengan a Nelson en sus planes a largo plazo. Tal movimiento parece un sabotaje a su propio mariscal de campo. ¿Cuántas veces tendrán que reconstruir los Raiders antes de regresar a la “excelencia” que reza su propio lema? Al parecer con Gruden, las veces que sean necesarias. Indianápolis Colts vs Oakland Raiders, domingo 28 de octubre en el Coliseum, a la 1:05 pm. Raiders.com para boletos y más información. También los puedes escuchar en el 107.5FM la Z.

Miércoles 31 de octubre

Los Pelícanos visitan a los Warriors

Los pelícanos de Anthony Davis llegan a la Bahía para enfrentar a los Warriors. Las aves acuáticas procedentes de Nueva Orleans no han encontrado ese balance necesario para el equipo, perdiendo distintos jugadores a los largo de los últimos años según las duras críticas del excomisionado de la NBA David Stern, en contra del gerente general del equipo Dell Demps. A pesar de todo los Pelicans son un equipo difícil para los Warriors y siempre son encuentros reñidos entre ambas quintetas. Un juego del mejor basquetbol del mundo entre semana para hacer más llevadera la rutina diaria. New Orleans Pelicans vs Golden State Warriors, miércoles 31 de octubre a las 7:30 pm, en el Oracle Arena de Oakland. Boletos en las taquillas del Oracle y en nba.com/Warriors.

Miércoles 14 de noviembre

Corre en la obscuridad en San Francisco

Aunque sonara como evento de Halloween, “Run in the Dark” es una carrera de 5 kilómetros que busca divertir a sus participantes más que ponerlos a competir. Creada como un evento de caridad para recaudar fondos para la investigación de la parálisis y hacer que las personas puedan caminar, el evento se desarrolla en la nochecita, así que te puedes llevar tus collares fluorescentes y lamparitas para disfrutar en compañía de tus amigos y otros competidores en la noche de San Francisco. Al término de la competencia habrá una recepción con bebidas y bocadillos. La carrera se realiza el miércoles 14 de noviembre a las 8pm, saliendo del HiDive Bar al edificio del Ferry, al AT&T Park y de regreso al inicio. Si quieres más información o buscas inscribirte sólo vista la página runinthedark.org/san-francisco/.