La Víbora: Aracely Arámbula, mucho cuerpo y cara y nada de sesos

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Ya sé que los fans de Aracely Arámbula me van a querer sacar los ojos cuando lean esto, pero no es nada más que la verdad. Cuando digo que la chica es solo cuerpo y cara, y nada de cerebro, es porque me consta. Y miren que le he dado muchas oportunidades de demostrarme lo contrario.

Hace unos días estuve en un evento al que asistieron varias famosas, entre ellas Gloria Trevi, Roselyn Sánchez y Becky G. La reunión tuvo como fin hablar del lugar que ocupan las mujeres cantantes en el mundo de la música, sus logros, sus tropiezos, lo difícil que ha sido llegar a donde están y otras vainas, como dicen mis amigos venezolanos. El caso es que todas ellas hicieron bromas, unas medio lloraron, otras liberaron sus traumas; en fin, debo reconocer que fue una charla muy amena.

Todas estaban muy relajadas… excepto Aracely, que tuvo cara de palo toda la sesión. Es más, no solo cara de palo, parecía totem, como que estaba ahí a fuerzas. A duras penas se rió de los chistes de sus colegas, no interactuó con ellas, y por más que se esforzaba en dar respuestas congruentes no le salían más que cantinfleadas.

La verdad daba pena verla con su cara de amargada. Con decirles que Gloria Trevi, con lo mal que me cae, me hizo reír con sus anécdotas. Por ejemplo, contó que hizo los calendarios eróticos –hace como 30 años, ¿se acuerdan?– porque una persona “oscura” con la que estaba la influenció. Y que cuando su bisabuela vio las imágenes, en lugar de criticarla le dijo que había salido muy “chula”, pero que para la próxima se echara el cabello para atrás para que se le viera la cara. Todos estaban muertos de risa, y mientras, Aracely seguía con su cara como de que le estaban apachurrando un juanete.

Yo tengo dos recomendaciones para ella. Está bien que crea que ser artista es lo máximo a lo que se puede aspirar en la vida, pero debe saber que no le hace ningún mal instruirse, leer libros, aprender cosas nuevas. De verdad le afectó no haber terminado ni siquiera la primaria porque a duras penas puede articular dos oraciones con claridad.

Y la otra es que, si de plano no quiere elevar su nivel intelectual, que invierta su dinero en su apariencia. Que cuide lo más que pueda esa cara y ese cuerpo para que le duren lo más posible. Sin eso, la pobre estará perdida, así que desde ya que se ponga botox, se haga lipo y se mantenga al tanto de los avances de belleza –tipo las Kardashian– para que no se nos vaya a poner vieja y fea. Ese día se le acabará la gracia, de verdad.