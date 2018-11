Compañías de camiones pagan multas e instalan filtros en escuelas de Los Ángeles para reducir la contaminación del aire

La EPA las acusa de no cumplir con estándares de calidad ambiental en sus camiones

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) anunció acuerdos con dos compañías de camiones interestatales que pagarán 225,000 dólares en multas para resolver infracciones del Reglamento de Camiones y Autobuses de California.

Las compañías no instalaron filtros de partículas en algunos de sus camiones diésel de servicio pesado y no pudieron verificar que los camiones que contrataron para su uso en California cumplieran con la norma estatal. Como parte del acuerdo, las compañías gastarán $575,000 dólares en sistemas de filtración de aire en escuelas del área metropolitana de Los Ángeles.

La EPA hizo el anuncio en un evento en la escuela primaria Eastman Avenue en Los Ángeles, mientras destacaban la instalación de un sistema de filtración de aire similar a los que serán financiado por los acuerdos.

“Los camiones de servicio pesado pueden emitir niveles de contaminación drásticamente más altos cuando no están equipados con los controles de emisiones requeridos”, dijo el administrador regional de la EPA, Mike Stoker.

Las empresas multadas

Schneider National, Inc. operó 150 camiones diésel de servicio pesado en California de 2013 a 2016 sin los filtros de partículas diésel requeridos. Además, la compañía no pudo verificar que casi 1,200 de los transportistas que contrató en California cumplieran con la regla de camiones y autobuses. La compañía, con sede en Green Bay, Wisconsin, pagará una multa de $125,000 dólares y gastará 350,000 dólares en proyectos de filtración de aire en escuelas ubicadas cerca de autopistas en el área de Los Ángeles.

Old Dominion Freight Line, Inc. operó 117 camiones diésel de servicio pesado en California desde 2013 hasta 2016 sin los filtros de partículas diésel requeridos. La compañía no verificó que 64 de los transportistas que contrató en California cumplieran con la regla de camiones y autobuses. La compañía, con sede en Thomasville, North Carolina, pagará una multa de $100,000 dólares y gastará $225,000 dólares en proyectos de filtración de aire en escuelas del área de Rialto.

“El Reglamento de Camiones y Autobuses de California proporciona las reducciones de emisiones necesarias para cumplir con los estándares federales de calidad del aire”, dijo Todd Sax, jefe de ejecución de la Junta de Recursos del Aire de California. “Este acuerdo muestra que todas las flotas que operan en California, incluidas las flotas nacionales con sede en otros estados, deben cumplir con los requisitos reglamentarios”.

Sistema de filtración

El sistema de filtración de aire se instalará tanto en el campus de la primaria Eastman Avenue como en el Centro de Educación Temprana Eastman Avenue, ubicado directamente al otro lado de la calle.

Estas son dos de aproximadamente ocho escuelas en las áreas de Los Ángeles y Rialto que recibirán fondos para sistemas de filtración de los recientes acuerdos de la regla de camiones y autobuses de la EPA. El campus de Eastman Avenue está a dos cuadras de una autopista importante. Estos sistemas de filtración de aire reducen la exposición a partículas ultra finas y el carbono negro emitido por camiones que operan en carreteras cercanas.

El Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD)verificará el desempeño de los sistemas y la capacitación del personal escolar. El proyecto en la escuela Eastman Avenue incluye un suministro de filtros de reemplazo para 10 años, que se espera que eliminen más del 90 por ciento de las partículas ultra finas y el carbón negro. Las escuelas cerca de las principales autopistas pueden estar expuestas a altos niveles de contaminación del tráfico. Los estudios han demostrado que la mejora de la calidad del aire interior en las aulas aumenta la productividad y mejora la asistencia y el rendimiento tanto en adultos como en estudiantes.

“Este es un enfoque innovador para proteger la salud pública y responsabilizar a los infractores ante las comunidades donde operan”, dijo Wayne Nastri, director ejecutivo del SCAQMD. “Nos complace ofrecer nuestra experiencia y apoyo para este proyecto”.

“La actualización del sistema de filtración de aire en el campus de Eastman Avenue Elementary y las escuelas cercanas en el este de Los Ángeles mejorará en gran medida la calidad del aire en las aulas que se ven afectadas por las principales autopistas y ferrocarriles en esta área. Sabemos que estas mejoras en el aula tendrán un efecto duradero en las vidas y la experiencia educativa de nuestros estudiantes”, dijo la presidenta de la junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Mónica García.

Las emisiones de diésel de los camiones son una de las fuentes más grandes de contaminación de partículas finas u hollín en el estado, que se ha relacionado con una variedad de problemas de salud, como el asma, el desarrollo pulmonar deficiente en los niños y los efectos cardiovasculares en los adultos