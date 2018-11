Lily Allen se enfrenta a la terrible noticia que destrozó a Shakira

La cantante tendrá que alejarse de los escenarios por una buena temporada

Aunque por su tono de voz resulta evidente que se encuentra “enferma” y que, por tanto, no está en condiciones de afrontar dos conciertos tan exigentes como los que tenía programados para esta semana en Chicago y Minneapolis, la cantante Lily Allen quiso esperar a que le llegara el informe médico que había encargado antes de anunciar a sus seguidores que sus cuerdas vocales se encuentran gravemente inflamadas y que se había visto obligada a suspender tales recitales.

“Estoy enferma y he recibido noticias terribles de casa. No me queda otra opción que cancelar los conciertos de Chicago y Minneapolis, ya que tanto mi garganta como mis cuerdas vocales están extremadamente inflamadas. Siento mucho lo ocurrido, estoy deseando verlos”, ha escrito en su perfil de Twitter poco antes de compartir varios vídeos en los que ahondaba en tan desafortunadas circunstancias.

Shakira, la cantante colombiana también tuvo que posponer su gira durante varios meses debido a la hemorragia en sus cuerdas vocales, un padecimiento que también acongojó a la cantante Adele. Y aunque sí bien no parece ser éste el mismo padecimiento que el de Allen, sí la mantendrá alejada de los escenarios durante una buena temporada.

Pero, a pesar de la decepción que sentirán en estos momentos sus fans norteamericanos, al menos estos podrán consolarse con el hecho de que su ídolo está haciendo todo lo posible para que las nuevas fechas de los recitales puedan estar fijadas antes de que termine el año, de lo que se desprende unos niveles de determinación por parte de Lily que han sido rápidamente recompensados por sus admiradores más leales.

“Me siento abrumada por todos los buenos deseos que he recibido y por lo comprensivos que habéis sido todos. Gracias de todo corazón, les prometo que los compensaré. Tengo los mejores fans del mundo”, ha publicado con emoción la estrella del pop, quien se encontraba promocionando su último y aclamado trabajo ‘No Shame’.