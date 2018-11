Le llueven demandas de exempleadas a concejal de Los Ángeles

En menos de un mes, lo han acusado de represalias por denunciar violaciones éticas y supuesto romance

Con apenas una semana de diferencia, dos exempleadas han demandado al concejal José Huizar por supuestas represalias, después de reportar su preocupación por un supuesto romance entre su jefe y otra trabajadora de su oficina, así como posibles violaciones éticas en relación con la campaña de su esposa, Richelle Huizar.

Primero fue Mayra Álvarez quien lo demandó por haber sido descendida de puesto tras quejarse de que la ponían a trabajar, en su horario del Ayuntamiento, en la campaña de Richelle Huizar, esposa del concejal que busca reemplazarlo en el cargo.

Richelle Huizar anunció el mes pasado que busca quedarse con el asiento que dejará vacante en el Concejo de la ciudad su esposo, en 2020.

Álvarez quien trabajó hasta julio pasado con Huizar, y ahora labora con la asambleísta Wendy Carrillo, denunció en la demanda que tanto a ella como al personal de la oficina del concejal se le pedía que efectuarán tareas que nada tenían que ver con el trabajo, como recoger la ropa de la tintorería del concejal, dejar a sus niños en la escuela y acudir a su casa para sacar al perro a la calle a hacer sus necesidades.

En la demanda expuso que la amante – presunta empleada del concejal- se le dispensaba un mejor trato personal en asistencia y fechas límites de entrega de trabajo.

La segunda demandante es Pauline Medina de 45 años, quien demandó a la Ciudad, por represalias después de quejarse de que el concejal Huizar, mantenía un romance con otra empleada, y les ordenaban hacer tareas no relacionadas con el empleo.

En la demanda por discriminación, acoso y despido injusto, la quejosa alega que el concejal lanzó una campaña para sacarla, después de que le dijo al jefe de equipo que mantenía una relación extramarital con otra persona en la oficina.

Tanto Medina como Álvarez tienen el mismo abogado Terrence Jones, y los términos de las querellas son casi los mismos.

¿Estrategia política?

Huizar no estuvo disponible para entrevistas, pero a través de un comunicado, respondió a La Opinión que la demanda de Medina, estaba llena de distorsiones. “Niego todas estas acusaciones locas. Esto no es más que un ataque político coordinado por individuos que comparten el mismo abogado y tienen un interés particular en denigrar mi nombre y apoyar a ciertos políticos oportunistas”, indicó.

Agregó que “una de las acusadores es una ex empleada disgustada que se fue de la oficina por su propia voluntad, después de ser confrontada con una investigación que revelaba su mala conducta”.

Sobre las acusaciones de Álvarez, Huizar dijo que eran falsas, y parte de una estrategia política para debilitar el buen trabajo que ha hecho por su distrito.

“Es muy sospechoso que estas quejas, aparezcan justo cuando mi esposa anuncia su candidatura para un cargo en el Concejo”, comentó.

Acusación tras acusación

Huizar no parece salir de un problema cuando ya está en otro.

Semanas antes de la denuncia de estas ex empleadas, se presentó otra acusación por discriminación en su contra, a través del sistema municipal de quejas online, que es investigada por funcionarios de la Ciudad de Los Ángeles.

En 2013, el concejal Huizar fue demandado por acoso sexual por su ex empleada, Francis Godoy con quien admitió tuvo un romance extramarital de mutuo acuerdo. El pleito se solucionó a través de manera privada. La investigación de la ciudad de Los Ángeles exoneró a Huizar de dichos cargos.

El concejal acusado representa el distrito 14 del Concejo que abarca el centro de Los Ángeles, Boyle Heights, Eagle Rock, El Sereno, Glassell Park, Lincoln Heights y Monterey Hills.