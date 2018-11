No puedes dejar tu vehículo sin placas o seguro de auto, a menos que decidas guardarlo y entregar las placas al DMV

Antes que nada, debes saber que las regulaciones de seguro de auto dependen del estado en el que te encuentres y puedes consultar a tu Departamento de Motores y Vehículos (DMV) para averiguar mas.

No mucha gente se entera de esto, pero cuando registras tu vehículo con el Departamento accedes a mantenerlo asegurado todo el tiempo, siempre y cuando lo tengas registrado o lo estés manejando. Este “acuerdo” especifica (en letras pequeñas) dicho reglamento y puede pasar por desapercibido para varios, pero está dictaminado para asegurar que todo conductor estará cubierto bajo la cobertura mínima de liability (Tips para entender el sistema de seguros de auto en USA). De hecho, un conductor debe presentar un comprobante de seguro para poder registrar su auto, de otra manera, el DMV no te permitirá registrar, o enplacar, tu vehículo.

¿Puedo mantener mi auto sin seguro?

No. Como ya se explicó anteriormente, no puedes retirar el seguro de auto de tu vehículo mientras esté registrado con el DMV. Si lo haces, podrías ser multado por el Departamento (no es una multa policíaca, ni tiene repercusiones legales) y deber costosos montos de dinero al DMV, además de que tus placas podrían ser suspendidas y la policía de tránsito te pararía constantemente. Pero eso no es todo, solo basta con dejar de pagar el seguro de auto un día para ser multado por el Departamento y los cargos incrementaran cada 30 días. Esta multa no expira hasta que se pagada en su totalidad.

Estos son los cargos, multas o penalidades que los diferentes Departamentos estatales cobran por no pagar el seguro de auto en un vehículo registrado, en un periodo de uno a 30 días.

¿Puedo mantener mi auto sin seguro y sin registración en mi cochera?

Si. Pero tienes que asegurarte de entregar, o dar de baja, las placas de tu auto con el DMV, de otra forma no podrás dejar de pagar tu seguro de auto. También, asegúrate que el vehículo no será conducido y de preferencia no estará visible al publico, ya que la policía puede cuestionar las razones del porqué tu vehículo no tiene placas.