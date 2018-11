¿Cuánto cobra el DMV por conducir sin seguro de auto, o aseguranza?

Esta multa no expira hasta que se pagada en su totalidad

El sistema de seguros de autos en USA puede resultar confuso para una persona que empieza a manejar o que acaba de llegar a este país y no está familiarizado con los enredos del reglamento del Departamento de Motores y Vehículos (DMV). Pero no hay de qué alarmarse, ya que los seguros de auto están diseñados para proveer cobertura a todos lo conductores, siempre y cuando ellos carguen la cobertura adecuada que cubra todas sus necesidades. (Tips básicos para entender cómo funciona tu seguro de auto).

Por ley, todos los conductores de autos necesitan cargar una cobertura básica, conocida como liability, que les permite mantener su registración de auto valida con el DMV. El no tener cobertura liability en un vehículo registrado, podría resultar en altas multas por parte del DMV y problemas legales en caso de un accidente.

¿Puedo mantener mi auto sin seguro?

No! No puedes retirar el seguro de auto de tu vehículo mientras esté registrado con el DMV. Si lo haces, podrías ser multado por el Departamento, Aunque no es una multa policíaca y no tiene repercusiones legales con el DMV, puede ser muy costosa, además de que tus placas podrían ser suspendidas y la policía de tránsito te pararía constantemente. Pero eso no es todo, solo basta con dejar de pagar el seguro de auto un día para ser multado por el Departamento y los cargos incrementarán cada 30 días.

Estos son los cargos, multas o penalidades que los diferentes Departamentos estatales cobran por no pagar el seguro de auto en un vehículo registrado, en un periodo de uno a 30 días.

Alabama: $500-$1,000

Alaska: $500

Arizona: $500-$1,000

Arkansas: $50-$250

California: $100-$200

Colorado: $500

Connecticut: $50-$200

Delaware: $1,500-$3,000

Florida: $150-$500

Georgia: $25-$185

Hawaii: $500-$5,000

Idaho: $75-$1,000

Illinois: $500-$1,000

Indiana: $250-$1,000

Iowa: $250

Kansas: $1,000-$2,500

Kentucky: $1,000

Louisiana: $100-$700

Maine: $100-$500

Maryland: $1,000-$2,500

Massachusetts: $500-$5,000

Michigan: $200-$500

Minnesota: $200-$3,000

Mississippi: $500

Missouri: $500

Montana: $250-$500

Nebraska: $50

Nevada: $250-$1,000

New Jersey: $300-$5,000

New Mexico: $300-$1,000

New York: $150-$1,500

North Carolina: $50-$150

North Dakota: $150-$5,000

Ohio: $160-$660

Oklahoma: $250

Oregon: $130-$1,000

Pennsylvania: $300

Rhode Island: $100-$1,000

South Carolina: $100-$550

South Dakota: $100-$500

Tennessee: $25-$300

Texas: $175-$4,000

Utah: $400-$1,000

Vermont: $0-$500

Virginia: $500

Washington: $450-$1,000

West Virginia: $200-$5,000

Wisconsin> $510

Wyoming: $250-$1,500