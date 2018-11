Marisela ‘Chelly’ Cantú revela lo que hará con los $200 mil dólares tras ganar ‘Exatlón’ de Telemundo

La atleta mexicana compartirá parte de sus ganancias con su rival Kenny Ochoa

Marisela “Chelly” Cantú salió victoriosa de la primera temporada de “Exatlón” en Telemundo convirtiéndose en la primera mujer ganadora del formato internacional. Como premio, la atleta de alto rendimiento se llevó $200 mil dólares.

Tras su gran triunfo, pudimos hablar con Chelly para que nos dijera que pasaba por su cabeza durante los últimos circuitos en las tierras de “Exatlón”.

“Estoy feliz de poder vivir esta experiencia, de compartirla con mi familia (mis papás y mi esposo). Al final todo valió la pena”, fueron las primeras palabras de la ganadora al hablar de su triunfo.

La dinámica de la final fue un poco diferente en la versión de Telemundo que se manejó ya que Chelly compitió con Kenny Ochoa.

“Es la primera vez que una mujer gana un ‘Exatlón’ y tiene mucho que ver el formato que se manejó en esta ocasión. La mayoría de las veces cuando compite hombre contra mujer es por llamadas y esta vez fue un poco diferente. Se manejó por promedio de tiempos, se puede decir que jugamos contra uno mismo y feliz del resultado y la oportunidad que se me dio”, explicó.

La tensión que se miraba en pantalla era inmensa y a pesar de que Kenny ganó fácilmente el primer circuito, Shelly nunca se dio por vencida.

“La verdad en ese primer circuito si estaba un poco tensa porque habíamos hecho ese circuito antes y yo había batallado muchísimo. No me puse triste [ante la derrota] porque yo sabía que esto iba a ser largo y no por un circuito ya se iba a definir todo. Entonces era como ‘ok, esto es un paso falta todavía mucho que hacer’. Yo me puse a pensar en el siguiente circuito que es el que yo había escogido, que a lo mejor no tenía la mejor puntería, pero tenía que sacar ventaja de alguna manera. Era mantenerme concentrada después de que no se me dio la puntería y motivada para lo que seguía”, Chelly recordó.

Chelly nos reveló que su mentalidad al entrar al reto extremo era de ganar y así fue que consiguió el triunfo.

“Yo entré a ‘Exatlón Estados Unidos’ y me visualizaba en la final. A lo mejor no como final, final, yo mujer y un hombre, pero si a la semifinal entre mujeres. Sin embargo, como se dijo muchas veces en el programa, ‘Exatlón’ no tiene lógica. Uno pensaba que Tommy llegaría a la final fácil y no fue así. Todo podía pasar. Yo desde que entré si me imaginaba en la final”, explicó.

Durante el último programa y tras recibir un premio de $200,000 dólares, Chelly reveló que compartiría parte de sus ganancias con el finalista Kenny.

“Lo que le voy a compartir a Kenny son aproximadamente $25 mil dólares. Ya lo dije y no me voy a retractar”, reveló.

Tras su gran desempeño en “Exatlón” Chelly también nos compartió que va a buscar un lugar para abrir su propio gym para que gimnastas puedan entrenar en su natal Monterrey (México) así como seguir entrenándose para ponerse más fit.