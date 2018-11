Gisele Bündchen revela el motivo por el que dejó de desfilar para Victoria’s Secret

Mira lo que dijo la modelo brasileña

Gisele Bündchen reveló el motivo por el que dejó de desfilar para Victoria’s Secret, informó El País.

En su libro autobiográfico Lessons: My Path to a Meaningful Life, la modelo dijo que empezó a sentirse incómoda por lucir ropa interior en las galas de la reconocida firma de moda.

“Yo era una modelo de moda, y Victoria’s Secret era una compañía de catálogos. En 1999, hubo una fuerte división entre los dos”, explica en su libro, publicado en octubre.

El millonario contrato, cercano a los $20 millones de dólares, supuso el 80% de sus ingresos anuales, y la brasileña, de 38 años, estaba feliz de tener seguridad financiera, por lo que, no dudó en renovarlo por varios años.

Sin embargo, con el tiempo empezó a sentir cierto pudor en la pasarela.

“Durante los primeros cinco años me sentí cómoda desfilando con lencería, pero a medida que pasaba el tiempo me sentía cada vez menos relajada cuando me fotografiaban caminando por la pasarela con solo un bikini o un tanga.

“Denme una cola, una capa, alas… ¡cualquier cosa que me cubra un poco, por favor!”, explicó.