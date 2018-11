Kavanaugh participa en ceremonia de investidura formal, bajo fuertes medidas de seguridad

La ceremonia de investidura fue un mero formalismo ya que Kavanaugh tomó juramento oficial el mes pasado y ha participado en numerosas audiencias en el Tribunal Supremo

The Supreme Court held a special sitting on November 8, 2018, for the formal investiture ceremony of Associate Justice Brett M. Kavanaugh. President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump attended as guests of the Court. Photo Caption: The President and First Lady with Associate Justice Brett M. Kavanaugh and his wife, Mrs. Ashley Kavanaugh, and the other members of the Supreme Court in the Justices’ Conference Room at a courtesy visit prior to the investiture ceremony. From left to right: retired Justice Anthony M. Kennedy, Associate Justices Neil M. Gorsuch, Sonia Sotomayor, Stephen G. Breyer, Clarence Thomas, Chief Justice John G. Roberts, Jr., President Donald J. Trump, First Lady Melania Trump, Associate Justice Brett M. Kavanaugh, Mrs. Ashley Kavanaugh, Associate Justices Samuel A. Alito, Jr. and Elena Kagan.

Foto: Fred Schilling, Collection of the Supreme Court of the United States