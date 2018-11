Macron manda fuerte derechazo a Trump y este le responde

Luego de una álgida visista de Donald Trump a Francia donde fue fustigado por parte del presidente francés Emmanuel Macron por su retórica nacionalista, el primer mandatario de EEUU sigue atizando la disputa.

En París, durante los actos de conmemoración, Macron sostuvo que “el patriotismo es justo lo contrario del nacionalismo” al agregar que “el nacionalismo lo traiciona”, arremetiendo contra Trump y su controvertida postura política.

Este martes ya de regreso a suelo estadounidense Donald Trump, contraatacó a Emmanuel Macron, por sus “bajos niveles de popularidad” a la vez que subrayó que fue EEUU quien rescató a Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!……..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018