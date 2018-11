Rebecca de Alba sufre veto en Televisa tras trabajar en TV Azteca

Se le canceló una aparición a la presentadora de televisión en el programa "Hoy"

Rebecca de Alba se enteró que estaba vetada en Televisa cuando le cancelaron una aparición para el programa “Hoy“. La guapa presentadora de televisión asistiría al matutino donde aparecen Galilea Montijo y Andrea Legarreta para promocionar la venta anual que realiza para recaudar fondos para su fundación que ayuda a personas que padecen cáncer.

“Es cierto. [En] Televisa estoy como una persona no contratable. Cómo se lo dije al ejecutivo que mandó la orden que no soy contratable en Televisa y que estoy vetada, le dije ‘bueno, pues creo que el altruismo no tiene televisoras ni tiene fronteras. Y aquí, solamente a las personas que están perjudicando a las personas que padecen cáncer'”, reveló la modelo en el programa “Todo para la mujer”.

De Alba no ha sido exclusiva de Televisa desde hace muchos años pero este mismo año fungió como juez de “Mexicana Universal” en TV Azteca, un concurso de belleza para elegir a la representante mexicana para Miss Universo.

“No es algo que me afecte porque creo que es hasta chistoso. Es algo que me tomo con humor. Vivo de esta chamba y da igual en cualquier televisora. Ese tipo de situaciones no me las tomo como algo personal; son como sus políticas internas. Desconozco cómo se manejen, pero, afortunadamente, ahora hay tanta diversidad”, agregó.