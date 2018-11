Tuca Ferretti atiza el fuego: “No tengo por qué hablar con Chicharito”

El técnico 'emergente' del Tri afirma que la situación entre 'algunos jugadores' y el Tri 'se va a arreglar muy pronto'

CÓRDOBA, México – Ricardo Ferretti dijo que no ha contactado con Javier Hernández para que regrese al Tricolor. La novela sigue.

Mientras el ‘Chicharito‘ sigue en el ojo del huracán por las versiones de que ha rechazado al Tri, el Tuca se limitó a decir que la ausencia de ciertos jugadores no se debe a una negativa para representar a México.

“No he hablado con él (Hernández), no he tenido el gusto y no es mi costumbre. Yo no hablo con ningún jugador, ninguno, si quiero o no a través de una convocatoria la hago y punto. No tengo por qué estar agarrando el teléfono y preguntando ‘¿quieres o no venir?’“, expresó Ferretti.

La FMF ha argumentado que la ausencia de varios jugadores se debe a problemas de salud, como el virus que alejó al ‘Chicharito’ de la actividad con el West Ham y la lesión que sufrió Andrés Guardado.

El caso de Héctor Moreno obedecería a que busca afianzarse en la Real Sociedad, con la que empieza a ganar la titularidad, mientras que Héctor Herrera está inmerso en el estira y afloja con el Porto mientras el Inter de Milán ya le coquetea.

El Tuca opinó a pregunta expresa sobre qué piensa de los jugadores que rechazan un llamado a selección mexicana. “Hay que analizar las circunstancias, hablas de la selección de México, ¿por qué Messi no viene a la de Argentina?, son circunstancias que se dan. En un momento se pone como una obligación con las convocatorias, pero sabemos que las obligaciones no resultan, tampoco las invitaciones, tampoco es por ahí.

“Hay que tener una mayor capacidad de decisión de las dos partes, si me invitan y yo no quiero, creo que lo más honesto es decir ‘no quiero’ y doy chance a que otros que sí quieran puedan estar, es una cosa de analizar más profundamente. La situación de nuestros jugadores no pasa por ahí, pasa por otras situaciones muy distintas que posiblemente se van a arreglar muy pronto”, expresó Ferretti.