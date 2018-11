Por qué los consumidores deben desconfiar del nuevo puntaje de crédito FICO

Los consumidores con puntajes de crédito bajos pronto podrán aumentar su calificación con el nuevo sistema de puntaje que mide la responsabilidad con la que administran sus cuentas corrientes o de ahorro, no solo su historial de pagos.

Sin embargo, los defensores y los expertos de la industria están preocupados por que el nuevo sistema de calificación podría tener un impacto negativo en las finanzas de los consumidores y la disponibilidad de crédito y que, en cualquier caso, los prestamistas podrían no adoptarlo rápidamente.

El nuevo puntaje, llamado UltraFICO, debería estar disponible en el verano de 2019. Los consumidores tendrán que adoptarlo. Si lo hacen, los datos sobre su comportamiento bancario, incluida la cantidad de tiempo que sus cuentas bancarias han estado abiertas, la frecuencia de la actividad y la evidencia de ahorro, además de sus prácticas de pago oportunas, se utilizarán para calcular el puntaje.

Al calcular los puntajes de crédito de esta manera, el espectro de personas que califican para créditos podría crecer, dice la compañía. En la actualidad, alrededor de 7 millones de consumidores tienen un historial de crédito demasiado deficiente, o puntajes demasiado bajos (entre los 500 o 600) para ser considerados clientes seguros para los préstamos, dice la compañía.

Sin embargo, el nuevo puntaje de crédito no tendrá ningún valor en particular para las personas que ya tienen un buen crédito y un historial crediticio bien establecido, dice Ted Rossman, analista bancario de CreditCards.com.

Procede con precaución

Aunque los defensores de los consumidores creen que ayudar a los consumidores que antes estaban al límite de calificar para el crédito puede ser algo bueno, también les preocupa que los estándares más indulgentes puedan tener un impacto negativo a largo plazo.

“Si bien la incorporación de los datos de las transacciones bancarias en las calificaciones crediticias podría ayudar a algunos consumidores a aumentar sus calificaciones crediticias, los consumidores deberían actuar con cautela antes de optar por este programa, y ​​los reguladores gubernamentales deberían vigilar de cerca su implementación”, dice Maureen Mahoney, analista de políticas para Consumers Union, la división de defensa de Consumer Reports.

Rossman está de acuerdo. Los estándares de préstamos más flexibles pueden ser una espada de doble filo, dice.

Los recuerdos de la debacle del mercado de la vivienda de alto riesgo en 2008, cuando el crédito fácil llevó a los prestamistas a proporcionar hipotecas a los consumidores que no tenían un buen riesgo crediticio, aún están frescos en la mente de muchas personas. Cuando hubo problemas de economía, muchas personas fueron incapaces de cubrir sus pagos. Millones fueron obligados a una ejecución hipotecaria.

Otra preocupación de Mahoney es: “Participar en este programa implica compartir información bancaria confidencial con terceros, por lo que los consumidores deben tener eso en cuenta antes de hacerlo”.

Cuando los buenos tiempos dejan de correr

Hoy en día, los consumidores están mucho mejor posicionados financieramente. En la actualidad, la cantidad de personas con buen crédito se encuentra en un nivel récord, dice Rossman, y la deuda pendiente de las tarjetas de crédito (alrededor de $1 billón) es lo que era antes de la crisis.

Pero, con tantas personas que tienen una buena reputación crediticia y con tanta deuda, el mercado crediticio está saturado, dice Rossman.

Por eso a Rossman le preocupa que el nuevo puntaje de UltimateFICO sea realmente una manera para que la industria de las tarjetas de crédito amplíe su base de clientes y venda productos de crédito a una clase de prestatarios más riesgosos. Eso podría implicar problemas si hay una recesión económica. Además, señala, hay otras maneras para que las personas que tienen poco o ningún crédito puedan establecerse en el mercado de crédito.

¿Crédito solo para los ricos?

Rossman también se pregunta cómo un nuevo puntaje con la información de la cuenta bancaria puede cambiar la forma en que se reparte el crédito.

“Actualmente, los puntajes de crédito se calculan según la forma en que pagas tus deudas”, dice Rossman. Eso significa que incluso aquellos con bajos ingresos pueden obtener buenos puntajes de crédito si pueden demostrar que toman préstamos de manera responsable, dice.

Los puntajes de UltraFICO requieren que los clientes mantengan un saldo mínimo promedio de $400 en su cuenta. Y, aunque Rossman dice que esa cifra parece justa, le preocupa lo que sucedería si el umbral para los activos mínimos aumentara en el futuro.

“¿Qué sucede si el papel de los ingresos y los activos entra en juego? ¿Eso hará que el crédito sea accesible solo para los ricos?”, se pregunta.

Por último, Rossman no está seguro de si los prestamistas que buscan extender el crédito utilizarán realmente el nuevo puntaje.

Inicialmente, UltraFICO estará disponible a través de un pequeño grupo de prestamistas durante su fase de prueba limitada, dice la compañía en su sitio web. Y FICO dice que las instituciones bancarias, incluida Pentagon Federal Credit Union, una de las cooperativas de crédito más grandes de los Estados Unidos han expresado interés en usar el puntaje nuevo. Ese interés puede ser una señal positiva porque, a menudo, cuando un nuevo producto de puntaje crediticio se introduce en el mercado, los prestamistas no lo adoptan de inmediato, dice Rossman.

Sin embargo, el jurado aún está deliberando sobre si UltraFICO ganará aceptación en el mercado, y el precedente establecido por FICO 9 no augura nada bueno.

“FICO 9 se introdujo hace casi dos años, pero FICO 8 sigue siendo el puntaje más usado”, dice, al referirse a otros dos tipos de puntaje de crédito ampliamente utilizados.

