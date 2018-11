Cinco retos medio olvidados para el nuevo presidente de México

Ya termina el presente gobierno y los restos para el próximo gobierno son aún más grandes

MEXICO – En los primeros meses de su administración o quizás desde los primeros días, el presidente de México Andrés Manuel López Obradror tendrá que enfrentar cinco temas en los que ha invertido poca atención, al menos en el discurso, antes de que se agudicen hasta peores crisis, sino es que ya están encima.

MIGRACION

Durante su campaña, prometió apoyar un desarrollo regional de los países centroamericanos como una medida para frenar la migración y ofreció empleo para aquellos que cruzaran México, sin embargo, con el éxodo masivo encima, su determinación es urgente.

¿Qué hará con los indocumentados? ¿Los dejará mal pasar en albergues improvisados de Tijuana?¿Los deportará discrecionalmente?¿Autorizará más presupuesto para refugio digno?

Los titubeos e improvisaciones del Estado mexicano es una de las causas que han generado estas crisis, según observan analistas, porque no abre las puertas ni las cierra y tiene una ley que aplica siempre a medias, o no la aplica o la aplica según le convenga. “No sabe qué hacer”, dijo Cecilia Imaz, ex integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración (INM),

IMPUNIDAD

El político de izquierdas aún no define acciones concretas para combatir la falta de justicia y mejorar el papel del poder judicial en la impunidad de casi el 98 por ciento de los delitos en el país.

Los desafíos son los de siempre, dice Sergio López, profesor investigador de la división de estudios Jurídicos: mantener y preservar su autonomía del poder judicial, y una justicia pronta, expedita, eficaz.“El reto no es menor, es enorme”.

LOS OTROS TRATADOS

México tiene tratados de libre comercio con 46 países del mundo, pero concentra con Estados Unidos el 86% del intercambio, una situación que lo deja en desventaja. De ello está consciente Jesús Seade Kuri, quien fue el representante del gobierno electo durante en la Negociación del Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC).

Se trata de aprovechar la posición geográfica privilegiada de México con dos océanos que conectan con Asia y Europa, observó recientemente que convierten al país en un centro ideal para enriquecer el comercio internacional con miras exportadoras.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Datos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la violencia de género en México revelan que diariamente siete mujeres son asesinadas; dos de cada tres han experimentado algún tipo de agresión, casi la mitad ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual además de que 15 de cada 100 fueron madres adolescentes.

Esto a pesar de las leyes de avanzada como Ley para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, incluso muy elogiada por otros países. “La falla está al momento de aplicar las leyes: hay descoordinación, falta de capacitación y una constante rotación de funcionarios: cada sexenio se cambian a las personas que echan a andar estas políticas públicas y significa volver a comenzar”, observó Cristina Herrera, académica del Colegio de México.

INDEPENDENCIA DE MORENA

A ojos de analistas políticos, uno de los principales riesgos de la democracia es que el fundador del Movimiento Regeneración Nacional (AMLO) no se distancie sanamente del partido y que la actitud de rebeldía de algún miembro desemboque en una expulsión.

“Ahora lo que se prioriza en Morena es una disciplina y una lealtad inquebrantable, lo cual, en un punto es preocupante porque significa que la divergencia, la diversidad de pensamiento, no es bienvenida en ese instituto político, con lo cual podría poner en riesgo la democratización”, dijo Juan Mario Solís Delgadillo, investigador la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.