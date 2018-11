Cambia de juego de lotería y gana un premio de más de $150 mil

Raymond Miller siguió el consejo de un hijo y... logró ganar la lotería

Raymond Miller normalmente solo juega a la lotería de Mega Millions y Powerball, pero su hijo sugirió que también debería probar el juego Show Me Cash de la Lotería de Missouri. Aproximadamente una semana después, se dio cuenta de que seguir el consejo de su hijo le había hecho ganar $169,000 dólares.

“Nunca juego a Show Me Cash”, dijo el hombre de Springfield que ganó el premio mayor de esta lotería el 3 de noviembre. “Por lo tanto, elegí mis propios números después de mirar la frecuencia de los números jugados. No revisé mis boletos hasta esta mañana. ¡Todavía no creo que sea real! ”

Miller se retiró y sigue trabajando a tiempo parcial, y dice que el premio de lotería lo ayudará a retirarse por completo. También le gustaría viajar a Alaska para un viaje de pesca y exploración.

“Y guardar el resto”, compartió. “Todo lo que podemos hacer es ahorrar lo que tenemos”.

Miller compró su boleto ganador en Hy-Vee, 1720 W. Battlefield en Springfield, donde siempre compra sus boletos de lotería.

“Show Me Cash” es un juego de sorteo diario de la Lotería de Missouri con premios que comienzan en $50,000 y crecen hasta que se ganan. El boleto ganador de Miller marca el premio mayor número 39 de Show Me Cash ganado en 2018.

Para verificar los números ganadores de Powerball, Mega Millions y otros sorteos, haz clic aquí.