Algunos residentes ya piden renuncian del concejal José Huizar

Residentes del distrito concejal 14 entrelazados en opiniones por su concejal,

En medio de una pesquisa por parte del Buro Federal de Investigaciones (FBI) y demandas por violaciones de ética y otras faltas por parte de exempleadas, este fin de semana la Coalición de Concejos Vecinales de Los Ángeles aprobó por mayoría un voto para pedirle al concejal José Huizar que renuncie a su cargo, el cual culmina en el año 2020.

Es el útimo revés para el edil que ha estado en el ojo del huracán desde hace varias semanas, tiempo durante el cual también ha sido suspendido de sus tareas en los comités municipales.

Residentes del área que representa el concejal angelino, al este y noreste del centro de la ciudad, se encuentran con opiniones encontradas en cuanto a las acusaciones en su contra.

Recientemente se hizo público que el concejal Huizar recaudó fondos con compañías que tienen relaciones con el Ayuntamiento de Los Ángeles para la secundaria Bishop Mora Salesian, a la cual él asistió, y donde trabajó su esposa Richelle Huizar de 2012 al 2016.

Adicionalmente, el concejal supuestamente pidió a empleados de su oficina que trabajaran en eventos de recaudación de fondos para la campaña de su esposa Richelle, quien se había postulado como candidata por el puesto que dejaría su esposo en 2020.

Expertos legales estiman que estas acciones pudieron haber llevado a la redada de hace unas semanas en la oficina y casa del concejal Huizar para investigar si él utilizó a empleados del gobierno para hacer un trabajo que beneficiara a su esposa. Estas actividades violan las leyes penales que prohíben el uso de recursos públicos para beneficio privado.

Tras este escándalo, Richelle retiró su candidatura como concejal del distrito 14 que cubre áreas del centro de Los Ángeles, Boyle Heights, El Sereno y el noreste de Los Ángeles.

Opiniones encontradas

Para Carlos Montes, activista y residente de Boyle Heights, es hora que Huizar renuncie a su puesto.

“Ya tiene muchas acusaciones contra él, manejar bajo la influencia [DUI], acoso sexual y otras demandas”, dijo Montes. “Con tanta acusación no esta bien y su esposa estaba siendo un conflicto de interés en la recaudación de fondos”, aseveró.

Agregó que Huizar carga un largo historial de corrupción y mentiras y si en algún momento Richelle hubiera llegado a ser concejal, ella no sería independiente.

“Él iba a estar trabajando detrás de ella”, dijo Montes.

Sin embargo, la residente Antonia Juárez dijo que ella le da el beneficio de la duda hasta que no se demuestre lo contrario.

“Quiero ser una persona justa y me mantengo neutral hasta que se sepa la verdad”, dijo Juárez, asegurando que como concejal Huizar ha sido muy eficiente.

“Por 77 años nosotros no teníamos desfile navideño y hace dos años Huizar me dijo que lo organizáramos. Este es el segundo año que lo llevamos a cabo”, dijo Juárez. “Y a la gente, le guste o no, todavía es nuestro concejal…pero a veces el chamuco se mete con el dinero”.

Juárez dijo que el desfile de navidad se llevará a cabo este domingo en Boyle Heights pero Huizar ya le envió una carta confirmando que no participará en el evento.

La Opinión intentó contactar al concejal, pero solo recibió una respuesta vía correo electrónico de su abogado, Stephen J. Kaufman, explicando que “el concejal Huizar está enfocado en servir a todos los residentes en el Distrito 14 del Concejo, así como en avanzar los esfuerzos de la ciudad”.