La toma de protesta de López Obrador superó a la Liguilla y la final de Rusia 2018

Nielsen IBOPE México revela cifras del raiting que tuvo el nuevo presidente de México

La toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México ha sido una de las de mayor interés e impacto en el país en los últimos tiempos, al grado que superó en rating eventos de gran relevancia como la Liguilla del fútbol mexicano y el Mundial de Rusia 2018.

De acuerdo con información de Nielsen IBOPE México, una empresa dedicada a investigar la interacción del consumidor ante los medios de comunicación, la toma de protesta de López Obrador el pasado 1 de diciembre tuvo un alcance de 12.38 millones de personas, cifra que superó el rating que tuvo la Final de la pasada Copa Mundial de la FIFA entre Francia y Croacia y que alcanzó a 12.30 millones de televidentes en tierras mexicanas.

Los reportes destacan que seis de cada 10 personas observaban la televisión de las 11:50 AM ET / 10:50 AM Centro / 8:50 AM PT a la 1:52 PM ET / 12:52 Centro / 10:52 AM PT del pasado sábado, vieron la toma de protesta del nuevo mandatario mexicano.

Otro de los momentos de gran audiencia se dio por la tarde y noche de aquel sábado, cuando 9.55 millones de personas estuvieron al pendiente del primer discurso de López Obrador, ya como jefe del ejecutivo federal, en la plancha del Zócalo en la Ciudad de México.