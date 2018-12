NFL: Cinco equipos de la Conferencia Americana pelean por un boleto a playoffs

La lucha por la postemporada es una de las más intensas en los últimos años

Cinco equipos, un boleto. La carrera por la Postemporada en la Conferencia Americana será una de las más interesantes en la historia reciente de la NFL.

Baltimore (7-5) tendrá que defender durante un mes el último lugar en los Playoffs ante Miami, Indianápolis, Denver y Tennessee, todos con marca de 6-6 y a la espera de un desliz de los Cuervos para arrebatarles el puesto.

Afortunadamente para ellos, Baltimore está rodeado de incertidumbre en la posición más importante del deporte y tiene un calendario complicado para cerrar el año.

El novato Lamar Jackson está invicto como QB titular tras sus primeros tres inicios con el equipo, aprovechando una lesión en la cadera de Joe Flacco que lo ha dejado en la banca.

Para esta semana, cuando visiten a Kansas City, Flacco seguirá en las laterales, dejando al caliente Jackson en los controles, quien corre mejor de lo que pasa, pero ha sido efectivo en la columna de victorias.

No tan efectivo será su fuerte ataque por tierra ante unos Jefes que pueden hacer muchos puntos temprano y obligarlos a pasar el balón.

De los cuatro equipos en la contienda, Tennessee es el que está en mejor posición, con tres de cuatro partidos como local y todos frente a equipos que actualmente no figuran en los puestos de Playoffs.

En una situación similar están los Broncos, que tienen partidos contra rivales inferiores en las próximas tres semanas (San Francisco, Cleveland y Oakland), antes de cerrar con los difíciles Chargers, que ya vencieron hace un par de semanas, jugando además en Los Ángeles.

Miami e Indianápolis comparten situaciones, con dos de cuatro juegos ante equipos de Postemporada. Los Dolphins enfrentan a Patriots y Vikings, mientras los Colts van frente a Texans y Cowboys.

Saquen las calculadoras, a amarrarse los cinturones y a disfrutar de una cerrada carrera por el último puesto en el futbol americano de enero en la Conferencia Americana.

CALENDARIO DE BALTIMORE

en Kansas City

vs. Tampa Bay

en LA Cargadores

vs. Cleveland

CALENDARIO DE INDIANÁPOLIS

en Houston

vs. Dallas

vs. NY Gigantes

en Tennessee

CALENDARIO DE MIAMI

vs. Nueva Inglaterra

en Minnesota

vs. Jacksonville

en Buffalo

CALENDARIO DE DENVER

en San Francisco

vs. Cleveland

en Oakland

vs. LA Cargadores

CALENDARIO DE TENNESSEE

vs. Jacksonville

en NY Gigantes

vs. Washington

vs. Indianápolis