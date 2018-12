Clint Eastwood sigue esquiando a sus 88 años

Y no piensa en el retiro

La actriz, directora y diseñadora ocasional Alison Eastwood, fundamentalmente conocida por ser la hija menor del matrimonio que en su momento formaron el legendario Clint Eastwood y su exmujer Maggie Johnson, ha ofrecido unas llamativas e ilustrativas declaraciones sobre el estilo de vida tan activo y saludable del que siguen disfrutando a día de hoy sus ancianos progenitores, una situación que le hace sentir muy afortunada especialmente ahora que se acerca la temporada festiva.

“En Navidad nos encanta salir a esquiar y hacemos todo lo posible por juntarnos todos. La gente se queda de piedra cuando les cuento esto, y siempre me preguntan: ‘¿Pero tu padre sigue esquiando?'”, ha revelado sobre el incombustible intérprete y cineasta, de 88 años, en conversación con el portal de noticias ‘Extra’, justo antes de hacer referencia a las actividades deportivas favoritas de su progenitora.

“Mi madre tiene 87 y sigue jugando al tenis con bastante habilidad… La verdad es que no podría ser más feliz teniendo a mis padres en tan buen estado de forma y con la capacidad de hacer muchas cosas juntos a pesar de la edad”, ha añadido claramente satisfecha y agradecida.

Además de sacar el máximo partido a su pasión por los deportes de invierno durante sus escasos ratos libres, por lo general Clint Eastwood se mantiene tan ocupado como siempre a la hora de cultivar su extensa y prolífica filmografía, a la que muy pronto se unirá la película ‘The Mule’ que dirige, protagoniza y en la que precisamente comparte créditos con su hija Alison.

“Sinceramente no tengo ni idea de cuándo me voy a retirar, ya que de momento lo estoy disfrutando mucho y no pienso renunciar a ello”, explicaba recientemente el icónico astro de Hollywood.