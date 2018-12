Sexo, el mejor remedio para curarte la gripe en esta temporada

Un estudio ha demostrado lo que sucede en el cuerpo cuando se tienen relaciones estando enfermo

En esta época del año, debido a los cambios de temperatura la gripe o la influenza estacional es la enfermedad más común y que ataca tanto a chicos como a grandes, por lo que es necesario tomar las precauciones necesarias en este y los siguientes meses para evitar enfermarte.

Pero si ya has sido atacado por la gripe, olvídate de los remedios caseros o de la medicina tradicional para combatirla, ya que un estudio ha demostrado que el sexo es la forma más efectiva para aliviarte.

De acuerdo a un estudio realizado por el científico suizo Manfred Schedlovski, al tener sexo, hay un incremento de las llamadas células T, las cuales forman parte del sistema inmune y defienden al cuerpo de agentes invasores, en este caso en concreto del virus de la influenza estacional, y también destruye las células contaminadas con dicho virus.

Además, durante el acto sexual, se incrementa en un 30% los niveles de inmunoglobulina, un anticuerpo de la sangre que se encarga de erradicar bacterias, toxinas y virus.

Otro estudio realizado por Schedlovski indica que las células asesinas naturales de la sangre se incrementan inmediatamente después del orgasmo, no importa si es acompañado o por medio de la propia estimulación. Lo único que no se recomienda son besos intensos para no contagiar del virus a tu pareja.

A esto hay que agregar los conocidos beneficios terapéuticos del sexo como el eliminar el dolor de cabeza y bajar los niveles de la presión arterial, que suelen acompañar a esta enfermedad.