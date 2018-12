Yolanda Andrade y Kate del Castillo no son amigas tras polémica con El Chapo

La protagonista de "La Reina del Sur" regresará a México pero no contará con Yolanda

Yolanda Andrade y Kate del Castillo pertenecían a un grupo de amigas muy unidas pero hubo un distanciamiento luego de que esta última cayera en la polémica de haberse visto en secreto con Joaquín “El Chapo” Guzmán quien se encontraba fugitivo de las autoridades.

Tras ese episodio, la protagonista de “La Reina del Sur” no ha podido viajar a México por miedo a represalias del gobierno. Este año se dice que Del Castillo pasará la Navidad en su país natal y Andrade fue cuestionada al respecto.

“Me da mucho gusto que venga a ver a sus papás, sus papás la han pasado mal también”, dijo Andrade en declaraciones para el programa “Intrusos” de Televisa.

Sin embargo, Andrade no planea recibir a Kate en el aeropuerto ni ir de fiesta con ella.

“No hay comunicación, yo no te puedo decir mentiras, hace mucho tiempo que no hablo con ella. Éramos [muy unidas], todas somos muy amigas, pero yo con Kate no he hablado”, explicó la presentadora de “Montse y Joe”.

Yolanda aclara que cuando se dio a conocer el encuentro con El Chapo todas sus amigas la apoyaron desde un inicio.

“Yo creo que todas, desde nuestra trinchera, siempre la apoyamos, siempre estuvimos, ella no se puede quejar que ‘¡ay que no la apoyamos!, que a Chuchita la bolsearon’. La única que no está ahí, en ese grupo, soy yo”, agregó.

La que fuera protagonista de telenovelas como “Sentimientos Ajenos” y “Buscando el paraíso” dijo que la polémica la afectó porque se dijeron muchas cosas sobre ella.

“Ha sido un deseo de ella hacer una película y yo creo que todo lo que le ha pasado se ha convertido en una película. A mí me afectó públicamente, se dijeron muchas cosas, que yo me había metido en no sé qué, yo ni siquiera iba a hacer un personaje de su película. Es bien delicado y bien doloroso porque yo la consideraba mi amiga, pero ahorita, en este momento, yo creo que ninguna de las dos [tiene intenciones de ver a la otra]. Por lo menos yo no voy a estar en el aeropuerto esperándola”, aseguró.