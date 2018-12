Un conductor de autobús escolar se retrasa por el clima y les compra desayuno a todos los estudiantes

Hay que revisar el tiempo y la previsión de las carreteras y el estado de las escuelas para no encontrarse sorpresas por el clima

El clima puede ser causante de graves problemas en la carretera y también el culpable de que, de repente, se deba retrasar la apertura de las escuelas.

Pero ante esos acontecimientos imprevistos hay almas caritativas que ayudan a que todo sea más leve y los problemas se lleven mejor.

Cuando una escuela de primaria de Alabama se vio obligada a retrasar su apertura por el clima, con frío y hielo en las carreteras, un conductor de autobús hizo todo lo posible por ayudar a los estudiantes.

Como ya estaban de camino, pero la escuela no iba a abrir a tiempo y no serviría ya desayuno, lo compró él para todos, para que no pasaran hambre durante la espera a que la escuela retomara su horario.

Su acto de generosidad fue alabado en la página de Facebook de la Escuela Primaria Montevallo, donde compartieron la bondad del Sr. Price.

“¡El Sr. Price, uno de nuestros conductores de autobuses, realmente demuestra el espíritu navideño! El martes, cuando la escuela se retrasó en abrir debido a las carreteras heladas y no pudimos servir el desayuno, así que compró galletas de McDonald’s para todos los estudiantes. ¡Qué acto tan amable! ¡Gracias, Sr. Price, causar un impacto positivo en las vidas de nuestros estudiantes! ”

El coordinador de transporte, Rick Vines, cuenta que recibió una llamada sobre el comportamiento del conductor del autobús porque las noticias de su amable gesto se estaban difundiendo rápidamente en Facebook, según informa la WBRC.

Un detalle que honra a este trabajador, seguro que muchos padres le están agradecidos. Y los estudiantes más.