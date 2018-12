Travis Scott, novio de Kylie Jenner, saca a relucir su lado más tierno al hablar de su pequeña Stormi

"Cuando nació, ya me tenía conquistado y con ella la vida es desde luego maravillosa", ha dicho el rapero, quien primero, confiesa, quería un niño...

Además de haberse convertido en uno de los raperos más reputados y exitosos del momento gracias a las excelentes críticas y a las millonarias cifras de ventas cosechadas por su último disco, ‘Astroworld’, el cantante Travis Scott ha venido ejerciendo en los últimos diez meses como el flamante padre de la pequeña Stormi, fruto de su relación con Kylie Jenner, y es precisamente esa faceta paternal a la que el artista le dedica todo su tiempo en esos sábados tan especiales que comparte con su niña.

“No permito que nada se interponga entre mi hija y yo cuando pasamos tiempo juntos. Por ejemplo, los sábados son para mí Stormi y me dedico exclusivamente a estar con ella en esos días. Aunque esté de gira, la niña se viene conmigo y los sábados son para ella“, ha revelado Travis en su última entrevista a Rolling Stone.

“Esta niña tiene ya más sellos en su pasaporte de lo que muchos cabr**es acumularán en toda su vida“, ha espetado a continuación para poner de manifiesto que es perfectamente capaz de sacar a relucir su lado más enternecedor y, al mismo tiempo, soltar algún que otro exabrupto.

Fiel a ese carácter sincero y transparente que ha venido marcando su perfil público desde que saltara a la fama a principios de esta década, el artista de 26 años, quien recibió la semana pasada dos nominaciones de cara a la próxima ceremonia de entrega de los premios Grammy, ha reconocido abiertamente que en un principio soñaba con debutar en la paternidad con el nacimiento de un varón, un niño al que de alguna forma pudiera considerar como su sucesor.

“En un primer momento me decía: ‘Hombre, necesitas tener un hijo’. Y cuando nos enteramos de que (Stormi) iba a ser una niña me quedé algo decepcionado. Pero después de un tiempo me di cuenta de que era genial, de que mi hija iba a ser lo mejor que me pasara en la vida. Cuando nació, ya me tenía conquistado y con ella la vida es desde luego maravillosa“, ha explicado con emoción.