¿López Obrador señala a Angélica Rivera y Peña Nieto de ladrones?

El mandatario dijo que faltan algunos muebles y lujosas obras de arte

MÉXICO – Ante los rumores de que tras la salida de la exresidencia oficial de Los Pinos, de expresidente Enrique Peña Nieto y su esposa, la actriz Angélica Rivera faltana objetos, lujosos muebles y obras de arte de un costo elevado, el mandatario Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y confirmó la ausencia de los artículos.

En una reciente conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que en la oficina de Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, él no detectó faltante alguno, pero en Los Pinos era otro asunto.

“Yo no encontré ningún faltante en la oficina. En el caso de Los Pinos, sí, al parecer, según me han informado, no hay muebles y faltan pinturas, algunas obras”, precisó AMLO ante los representantes de los medios de comunicación.

Pero de igual forma pidió calma y no hacer un escándalo y esperar los resultados de la revisión que está haciendo su gobierno en la exresidencia oficial.

Los Pinos funcionó por décadas como casa de los presidentes en turno, pero AMLO dijo desde su campaña electoral que de ganar la presidencia no se iría a vivir ahí y que lo convertiría en un museo y así lo hizo. Desde el pasado 1 de diciembre ciando asumió el poder el inmueble abrió sus puertas al público en general.

El mandatario dijo desconocer si ese patrimonio de la nación que estaba en manos de Peña Nieto lo entregó a los fondos correspondientes, y es que muchas de las obras de arte de Los Pinos y de las oficinas de gobierno son propiedad de la Secretaría de Hacienda y del gobierno federal.

Por eso pidió calma antes de que tenga los resultados correspondientes.

“Entonces, no se sabe si se entregaron. Eso se está viendo. En su momento se va a saber. Pero hay que verlo primero, o sea, yo no quiero que hagamos escándalo de nada, si no tenemos elementos; o sea, porque todo es supuesto”.

AMLO aseguró que giró instrucciones a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y a todos los servidores públicos para que realicen las investigaciones correspondientes con mucha seriedad y responsabilidad.

“No queremos escándalos ya. Que cuando se presente algo es porque se tengan todos los elementos. Entonces, por eso mejor vamos a esperarnos a que se tengan elementos sobre esto”, destacó.

Desde que se abrieron las puerta de Los Pinos como museo, la prensa nacional comenzó a especular de que faltaba mobiliario y obras de arte en la exresidencia oficial.

Hasta el momento, el expresidente Peña y su esposa no han salido a fijar su posición al respecto de los rumores que afectan su imagen.