¿Sabes cuál es el mejor truck del año 2019? Conoce los competidores

Para este nuevo premio a mejor truck del año, tres de las cuatro marcas más importantes de camiones se sumaron a la competencia.

Ram con cinco ejemplares de su 1500, GMC con sus dos Sierras y Chevy con tres de sus Silverados; estuvieron en el Arizona Proving Ground de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ubicado en Yucca, Arizona.

También estuvo, por supuesto, el auto más vendido en Estados Unidos: el Ford F-150 con su primer motor diésel.

Este año estuvo reñido y lleno de nuevas tecnologías que reinventaron el juego de camionetas. Estas tres marcas están renovando sus competidores en todos los sentidos: desde el tren motriz híbrido suave, hasta las compuertas de cola multifuncionales.

Según MSN, en su artículo 2019 Truck of the Year Introduction: Bring It On, “los trenes de potencia de híbrido suave del Ram 1500 hacen de FCA el primer fabricante de automóviles en llevar un sistema de híbrido suave de 48 voltios a un camión en América del Norte. Tuvimos la oportunidad de probar eTorque tanto en el V-6 base de 3.6 litros como en el V-8 de 5.7 litros; También probamos un V-8 de 5.7 litros sin eTorque.”.