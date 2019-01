A sus 67 años Laura Bozzo piensa seguir posando en traje de baño porque está “durita”

La peruana no cede ante el pudor

A sus 67 años Laura Bozzo no tiene empacho en posar en bikini. Así lo ha demostrado en redes sociales y por si quedaba duda, explicó las razones por las que deja ver un poquito más de piel que el promedio de las señoras de su edad.

“Quien puede puede. A cualquier edad depende de si estás dura, descolgada o gorda; si esto lo tuviera caído no lo voy a mostrar, si esto lo tuviera fofo no lo voy a mostrar, pero estoy durita, estoy bien“, expresó la conductora peruana al programa “Hoy” de Televisa.

No han sido pocas las ocasiones en las que la polémica presentadora se ha dejado ver en traje de baño, pero según ella no se trata de algo seductor para el sexo opuesto.

“No hay ningún galán y no me estoy ofertando. Yo me saco las fotos de mi cuerpo porque me gusta inspirarle a las mujeres a las mujeres que no importa la edad”, agregó.

Laura terminó una larga relación con Christian Suárez, su pareja durante más de una década. Él ya tiene novio, mientras que la sudamericana no se niega al amor.