Los hombres más fuertes del mundo llegan a Santa Monica Pier en una semana

View this post on Instagram

Coming to the @santamonicapier on Jan. 19. Arnold Strongman USA featuring, among others: @jerrypritchettstrongman @belsakstrongman @martinslicis @rauno_heinla More info and ticket link in bio. @roguefitness l @strongmancorporation . . . . #fitfam #bodybuilding #fitness #figure #bikini #mensphysique #womensphysique #ASF2019 #ArnoldClassic #strongman #ArnoldClassicWorldwide #fitspo #armwrestling #powerlifting #weightlifting