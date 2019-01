Francisca Lachapel sale de ‘Despierta América’ por ahora

La conductora de Univision no aparecerá en el matutino

Para los fans de “Despierta América” que gustan de encender la televisión para contagiarse de la frescura de Francisca Lachapel… hay malas noticias. La presentadora se ausentará del matutino ya que adquirió trabajo en México que la alejará del programa, así lo confirmó la propia Francisca.

“Estoy en México porque salió una oportunidad de trabajo, pero la oportunidad de trabajo no es para mí es para Mela la Melaza”, dijo la famosa en sus Instagram Stories.

Mela, como bien recordarán, es el personaje que Lachapel introdujo durante su participación en “Nuestra Belleza Latina”.

“A Mela le ha llegado su momento de triunfar señores y ella me pidió que hiciéramos una pausa en nuestros problemas y que la acompañara a México a representarla”, añadió.

“Yo voy a estar creo que un poquito perdida, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para no desconectarme tanto pero es que es mucho trabajo el que vamos a tener aquí”, continuó.

Hasta el momento no se sabe si Francisca no aparecerá en el programa de Univision por completo o si seguirá haciendo apariciones, ni tampoco por cuanto tiempo no estará en el matutino.

“[Mela] les va a dar los detalles después de qué se trata lo que está haciendo y todo eso. Yo no puedo decir nada porque después se molesta y me mata, pero ella les va a decir exactamente de qué se trata después en un video o me imagino que ella hará un live en su Instagram o en su Facebook, no sé, ustedes saben que ella es media complicada”, concluyó.