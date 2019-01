Victoria Beckham protagonizará su propia serie ‘cómica’ en YouTube

La ex Spice Girl hará a un lado su acostumbrado estilo

Pese a que sus numerosos compromisos profesionales como diseñadora y su condición de madre de cuatro hijos le han impedido, entre otras razones, unirse a esa esperada gira de reencuentro con sus antiguas compañeras de las Spice Girls, Victoria Beckham sí que ha logrado hacer un hueco en su apretada agenda para dar rienda suelta a su ‘vis cómica’ y, en consecuencia, empezar a preparar su próximo aterrizaje en la plataforma de vídeos YouTube con una divertida ‘serie documental’ que la llevará a exhibir su lado más íntimo.

Según el diario The Sun, el programa en cuestión se llamará ‘In The Chair With Victoria Beckham’ y abordará un sinfín de temas ligados tanto a su exitosa trayectoria en el mundo de las pasarelas como a la idílica vida en común que comparte con su adorado marido, el exfutbolista David Beckham.

La primera tanda de episodios, que empezaron a grabarse este mismo miércoles y podrían ver la luz la próxima primavera, contendrá no solo “cómicas” escenas de su vida cotidiana, sino también tertulias en las que Victoria compartirá sus “ingeniosos” puntos de vista con invitados de la talla de Ken Paves -su estilista de confianza, así como el de su buena amiga Eva Longoria- o la reputada maquilladora Wendy Rowe, asegura el citado medio.

En una de esas animadas conversaciones, como han adelantado fuentes cercanas a la diseñadora, la propia Victoria reflexionará sobre esta nueva faceta de estrella audiovisual que se dispone a inaugurar, hasta el punto de preguntarse si su nombre podría llegar a incluirse algún día entre los nominados a una prestigiosa entrega de premios.

“Me imagino que solo tienen en cuenta a gente que haya estado en películas del último año. De otro modo, seguro que me nominarían. ¿No hay ninguna categoría específica para celebrar los logros de toda una vida? Soy esposa, madre, empresaria, diseñadora e icono global”, habría asegurado Victoria en la grabación del primer capítulo.