Clarissa Molina y los rumores sobre romance con Toni Costa, el esposo de Adamari López

View this post on Instagram

Así me sentí durante este baile… flotando ☁️☁️☁️ #TeamClarissa gracias por todo su apoyo siempre, los quiero mucho! Gracias @tonicosta4 !!!!#MQBAllStars #MQBClarissa #clarissamolina #goodvibesonly✨ #seguimosadelante Mas fotos en mi @miraquienbaila !