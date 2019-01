¿Cuáles serán los nuevos teléfonos celulares de Samsung?

Samsung alista los detalles para la presentación de sus nuevos teléfonos inteligentes, se trata de serie la Galaxy S10. Los nuevos dispositivos de la empresa surcoreana serán dados a conocer en su acostumbrado evento anual el próximo 20 de febrero en San Francisco. Se espera que los precios oscilen entre $650 y $1,340 dólares.

De acuerdo a TechRadar, tres modelos nuevos de Samsung saldrán al mercado este año 2019. Se tratan de los Galaxy S10, S10 Plus y S10 Lite. La diferencia entre los nuevos modelos será principalmente su tamaño, calidad de la cámara y material de fabricación.

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. https://t.co/EMquh59Kln—

Evan Blass (@evleaks) January 03, 2019