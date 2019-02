Kris le da a Caitlyn donde más le duele: en la marca registrada Jenner

La matriarca del clan Kardashian-Jenner es una mujer astuta a la hora de proteger el imperio económico de sus marcas...

Desde su separación hace ya un lustro, lo único que une a Caitlyn y Kris Jenner ahora mismo son sus retoños y el apellido que la segunda adoptó tras su matrimonio con la antigua medallista olímpica y que decidió mantener por cuestiones de marketing.

Las dos mujeres han protagonizado una guerra abierta cargada de reproches que en los últimos tiempos parecía haberse calmado y que ahora podría reabrirse ahora debido a un tema muy delicado: las marcas registradas sobre las que se basa en gran parte la fortuna del mediático clan.

Según los documentos a los que ha tenido acceso el portal The Blast, Caitlyn ha visto cómo varias de sus peticiones a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para registrar ‘Jenner Skincare’ o ‘Skincare By Jenner’ de cara a posibles futuras incursiones en el mundo de la cosmética eran denegadas al asemejarse demasiado a las que ya tiene su ex mujer.

Sin embargo, en la carta que recibió en respuesta se le ha informado de que ambas marcas podrían dar lugar a confusión entre los consumidores llevándoles a asumir que otros miembros de su familia estarían vinculados de alguna manera con cualquier producto comercializado bajo esa marca, en especial en vista de los negocios que muchos de ellos tienen ya en el sector, citando Kylie Cosmetics’ de su hija Kylie Jenner como ejemplo.

La buena noticia es que Caitlyn ha recibido el visto bueno para usar ‘Caitlyn Jenner Skincare’ y ‘Skincare By Caitlyn Jenner’ porque en ambos casos resultaría evidente que se trata de una aventura empresarial emprendida por ella en solitario.