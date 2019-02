Filtran horario de Trump de los últimos tres meses revelando en que gasta la mayor parte del día

Se filtró un reporte completo de los úlitmos tres meses de labores del presidente Donald Trump volviendo a dar pie para que sus críticos lo llamen peresozo.

Según los horarios filtrados obtenidos por Axios Trump gastó alrededor del 60% de su tiempo en los últimos tres meses en “Tiempo Ejecutivo”.

Una fuente le dijo a Axios que Trump normalmente pasa las primeras cinco horas de su día en su residencia. Allí comienza el día mirando televisión, leyendo periódicos y haciendo llamadas telefónicas a ayudantes, legisladores, amigos, asesores y funcionarios de la administración.

La primera reunión del día de Trump por lo general no llega hasta las 11 o 11:30 am y es típicamente una reunión informativa de inteligencia o una reunión de media hora con su jefe de personal, muy parecido al calendario laboral que Axios también informó el año pasado .

Axios informó que el “Tiempo Ejecutivo” es particularmente dominante en algunos días. El informe señala que el 18 de enero, tenía una hora de reuniones programadas y siete horas de “Tiempo Ejecutivo”.

Chris Whipple, quien estudia los horarios presidenciales, le dijo a Axios que “casi no hay un paralelo [histórico]” sobre cómo Trump pasa la mayor parte de sus días.

“El activo más importante en cualquier presidencia es el tiempo del presidente”, agregó Whipple. “Y Trump es un tipo que le da un nuevo significado a la noción de una presidencia no estructurada”.

No obstante Trump ha sido condenado por sus críticos en extenso uso del “Tiempo Ejecutivo” en el pasado, incluyendo líderes demócratas como el Representante Adam Schiff (D-Calif.).

Por su parte la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, le dijo a Axios que Trump “tiene un estilo de liderazgo diferente al de sus predecesores y los resultados hablan por sí mismos”.

“Si bien pasa gran parte de su día promedio en reuniones, eventos y llamadas programadas, hay tiempo para permitir un ambiente más creativo que lo haya ayudado a convertirlo en el presidente más productivo de la historia moderna”, agregó.

