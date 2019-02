Emiliano Sala es retirado del FIFA 19 para honrarlo y de paso evitar lucro con su imagen

Ya se comenzaba a especular con el valor del jugador recientemente fallecido en la base FIFA Ultimate Team

LONDRES, Inglaterra – Tras confirmarse la muerte de Emiliano Sala, EA Sports decidió retirar al jugador argentino del videojuego FIFA 19.

Por medio de un comunicado la empresa de desarrollo dio a conocer la medida, esto como parte de honrar el legado del delantero cuya avioneta se desplomó en el Canal de la Mancha hace tres semanas.

Para la edición de este año del juego de futbol Sala tenía registro en el Nantes, equipo que en la vida real lo vendió al Cardiff City. Fue en el trayecto de Francia a Gales para reportar con su nuevo club que ocurrió la tragedia.

“Enviamos una vez más nuestras más sinceras condolencias a la familia, a los clubes Cardiff City, FC Nantes y a sus fans de todo el mundo”, dice el comunicado de EA Sports.

Sala ya no aparece en la modalidad on line del videojuego y dejó de pertenecer al Nantes virtual. Asimismo fue suprimido de la base de cartas o contratos FIFA Ultimate Team (FUT). “Todos los artículos FUT de Emiliano Sala ya no estarán disponibles en paquetes, la franja de precio de los artículos de FUT de Emiliano será permanentemente fijada en su valor actual”, agrega en su comunicado EA Sports.

Desde que se dio a conocer su muerte el mundo del futbol ha expresado sus condolencias a la familia del argentino.

En la avioneta también viajaba el piloto, cuyo cuerpo no ha sido localizado.