Estrategias para pagar tus deudas sin importar lo que debas

Con un buen plan es posible emprender el camino hacia unas finanzas más balanceadas

¿Sientes que las deudas te asfixian? Entonces, quizás te hace falta tener una buena estrategia para deshacerte de ellas. Por eso, a continuación, te compartimos algunos cambios que deberías implementar en tu vida para que, por fin, tengas tranquilidad en tus finanzas.

Utiliza el método ‘bola de nieve’

Primero, haz una lista con todas las deudas que tengas, de la más pequeña a la más grande. Después, asegúrate de destinar la mayor cantidad de dinero a pagar las deudas chicas, al mismo tiempo que haces solamente los pagos mínimos de las mayores.

Una vez que hayas liquidado dicha deuda, pon ese dinero al siguiente adeudo más pequeño que tengas. De esta forma, irás teniendo más dólares disponibles- formando una ‘bola de nieve’- para pagar todo lo demás que debes, según recomienda la experta en finanzas personales, Holly Johnson.

Recorta los gastos

Fíjate bien en qué gastas todo tu dinero y separa los gastos necesarios (como facturas de servicio público o renta de la casa) de los que son por antojo (como tomarte un café diario de tu tienda favorita). Si dejas de usar el dinero para saciar tus gustos, descubrirás que puedes ahorrar muchos billetes, mismos que puedes usar para liquidar tus deudas.

Busca ingresos extra

Considera sacar provecho de cualquier habilidad que tengas. Por ejemplo, si sabes manejar un programa de diseño, podrías ofrecer tus servicios y ganar un dinero extra. Otras maneras de generar billetes, además de tu trabajo formal, es vendiendo tu ropa vieja o alquilando una habitación en Airbnb. El punto es usar tu imaginación y creatividad para aumentar tus ingresos.

No temas negociar

Si tienes deudas con tus tarjetas de crédito y las tasas de interés son muy altas, podrías llamar a tu banco y negociar una reducción. Aunque no lo creas, para el banco es común que le pidan tasas de interés más bajas; y si tienes un historial sólido que indica que has pagado a tiempo, ellos podrían acceder a dártela sin mayor problema. Así que anímate y negocia, no pierdes nada con intentar.

Vivir sin deudas que te estresen es muy posible. Sólo necesitas tener una serie de acciones que te lleven a liquidarlas y seguirlas al pie de la letra. Así que toma en cuenta estos consejos y emprende tu camino hacia una vida con finanzas sanas.

