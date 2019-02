Organiza una fiesta de cumpleaños para 130 niños

Espera que esto inspire a la comunidad a ayudar a otras personas necesitadas.

Amanda Rico, una mujer en San Antonio, Texas, celebró su cumpleaños número 30 organizando una fiesta para 130 niños maltratados. La fiesta tuvo lugar en el hogar de niños de St. PJ.

“Mi esposo me preguntó qué quería hacer para mi cumpleaños”, contó Rico a KSAT 12. “Así que creé una pizarra de Pinterest con cosas que quería hacer. Empecé a pensar en todas las cosas extravagantes que quería, un pastel de cumpleaños, quería tener mariachis y que me dieran serenata “.

Pero un libro para niños lo cambió todo.

Estaba leyendo un libro titulado “Light Up the Darkness” a sus pequeños antes de acostarse y un pasaje en particular le impactó profundamente.

“‘Yo era solo un niño una noche de invierno debajo de mi árbol favorito. Era la noche de mi cumpleaños número 12, solo como puedo estar. Sin tarjetas, ni pastel, ni velas, ni regalos envueltos para mí, porque nadie organizó una fiesta para un niño que no podía ver “.

Fue entonces cuando decidió organizar una fiesta para los demás, en vez de para sí misma.

“Me detuve y me di cuenta de que estaba siendo egoísta por haber sido bendecido con 30 maravillosos años de vida. ¿Y cuántos otros niños que no tienen la oportunidad de tener un cumpleaños maravilloso o de experimentar estas grandes cosas?”.

Con la ayuda de amigos y voluntarios, Rico sorprendió a todos los niños que se alojaban en el Hogar de Niños de St. PJ con una celebración para recordar.

“Pensaron que solo iban a tener una cena normal y luego regresarían a la hora del baño y luego a sus dormitorios, pero tuvieron mucho más que eso”, dijo Rico.

Además de gastar unos miles de dólares en la fiesta, Rico también inició una página de GoFundMe, que recaudó $1,500 dólares para comprar ropa, zapatos, productos de higiene y otros artículos que el hogar de niños necesitaba.

“Quiero que mis hijos sepan de este evento, que pueden hacer una diferencia, no es una locura”, dijo Rico. “Haz que suceda. Quiero que sean humanitarios y humildes y que vivan ese legado. Es importante tener un corazón abierto para los demás ”.

Su cumpleaños se convirtió en un acto de bondad para los demás y en una valiosa lección para sus hijos.