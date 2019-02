Alicia Machado ‘culpable’ de no casarse

La ex Miss Universo explica su decisión de no contraer matrimonio

Si a sus 41 años Alicia Machado sigue soltera es por decisión propia y no por falta de oportunidades porque por su vida han pasado buenos hombres.

“Yo he tenido suerte (en el amor)“, dijo Alicia, quien desde hace cuatro años radica en California junto a su hija Dinorah. “He tenido buenos novios, yo he sido la culpable. No me he casado por culpa mía, yo soy la culpable“.

Desde que comenzó su vida en el mundo de los certámenes de belleza en su natal Venezuela, señaló, su vida ha transcurrido de viaje en viaje.

Comentó que quizás ha dado más prioridad a su carrera que a su vida personal.

“Pero yo he tenido buenas parejas, he salido con buenos hombres, yo he estado más concentrada en mi vida“.

Ahora, dijo, existe el término que se le da a la mujer que sale adelante y que es “empoderada”.

“Yo vengo de una familia de mujeres empoderadas. Yo nací empoderada. Quizás por eso no me he casado, pero todavía estoy joven, tengo 41 años… quien quite (más adelante se case)“.

Si en el futuro conoce a un hombre con el que quiera formar una familia, tendrá que considerar varias cosas.

“Yo soy católica, creo mucho en los mandamientos y sacramentos. Los sacramentos son selectivos, bajo tu propia aceptación. El matrimonio es un sacramento, tú decides si lo tomas o no. Si llego a tomar el sacramento del matrimonio, espero que sea para toda la vida“.