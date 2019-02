La nueva función de WhatsApp para impedir que te añadan a grupos sin tu permiso

¿Quién no se ha visto tentado a abandonar un grupo de WhatsApp que le resulta invasivo? Hoy día, es prácticamente imposible evitarlos. Pero la plataforma está probando una función para dar más control a los usuarios.

Los grupos de WhatsApp pueden llegar a ser espacios invasivos y demandantes. Y, por ahora, es imposible evitarlos: cualquiera de tus contactos puede añadirte sin tu permiso.

Las notificaciones constantes, los mensajes de los miembros entusiastas -que escriben día y noche, sin importar a qué hora- y la naturaleza instantánea de la plataforma hace que muchos miren con preocupación la pantalla del celular cada vez que les informa que los agregaron a un grupo nuevo.

Otras veces, acabamos recibiendo “spam” o decenas de imágenes que saturan nuestro celular.

Pero eso cambiará pronto.

La plataforma de mensajería está desarrollando una nueva función con la que será imposible que te añadan a un grupo sin tu permiso, según ha revelado WABetaInfo, un sitio web conocido por sus filtraciones sobre las novedades de WhatsApp.

Se trata de una opción que podrás activar dentro del menú de configuración de la aplicación, y que obligará sus usuarios a enviar invitaciones cada vez que quieran crear un grupo. Esas invitaciones durarán un máximo de 72 de horas. Si no contestas en ese plazo de tiempo, se eliminarán automáticamente.

Getty Images La nueva función obligará a los usuarios a pedirte permiso antes de añadirte a un grupo.

Además, podrás elegir de quién quieres recibirlas:

de todo el mundo

solo los contactos que tienes guardados en tu celular

de ninguna persona

Es decir, que si así lo deseas podrás decir adiós a los grupos para siempre.

WhatsApp ya añadió en 2018 una función similar para WhatsApp Business, una versión de la aplicación enfocada en la gestión empresarial, para evitar que las empresas sean añadidas a grupos sin su consentimiento.

Todavía no hay una fecha definitiva de esta función en la versión “general”, pero de momento ya está disponible en la versión beta para usuarios de iOS, y pronto lo estará también para dispositivos Android.

¿Cómo evitar que te añadan a un grupo?

“Comprendemos que no siempre quieras que te añadan a un grupo”, dice WhatsApp en su página de preguntas y respuestas frecuentes. “Por el momento, no es posible bloquear grupos, pero puedes bloquear al administrador para que no te pueda añadir”.

Para bloquear el número de un administrador que no tengas guardado en la libreta de contactos de tu teléfono, sigue estos pasos:

abre el grupo en WhatsApp, toca o haz clic en el asunto del grupo

toca o haz clic en el número de teléfono del administrador que deseas bloquear

si se te indica, toca o haz clic en Enviar mensaje a {número de teléfono} o Enviar mensaje

se abrirá un chat nuevo con el administrador. Toca o haz clic sobre el número de teléfono en la parte superior de la pantalla

toca o haz clic en Bloquear

Fuente: WhatsApp

Getty Images Las notificaciones puede llegar a convertirse en un dolor de cabeza

Mientras tanto, queda esta reflexión a la que invitó el periodista de la BBC Nesta McGregor:

“¿Invitarías a 30 extraños a tu casa y los encerrarías en una habitación? Esa es la sensación cuando te agregan a un grupo sin pedirte permiso. Es de mala educación no preguntar a alguien antes de hacerlo”.

“Y lo mismo ocurre si te vas del grupo: explica por qué lo haces, no desaparezcas sin más. Es tan grosero como alejarte de tus amigos sin decir adiós”.

