Yalitza Aparicio y la revista que capturó su verdadera belleza

La revista plasma todos los detalles que convierten a la actriz en un orgullo mexicano

Foto: Getty Images for The Critics' Choice Awards

Yalitza Aparicio es la portada de la revista Estilo DF Weekend y en ella aparece con un estilo muy a la mexicana, con colores que representan los telares de su tierra. También con diseños de vanguardia que han adoptado la cultura de su tierra y deslumbran con fashionismo. El maquillaje resalta el color natural de su piel, y su cabello trenzado y ondulado muestran el estilo de una mujer cuyas raíces no la humillan, sino que la enaltecen.

La nominada al Óscar por “Roma” le dijo a la publicación que no sueña con ganar el Óscar, se mantiene humilde y agradecida de su raza y su pueblo. “Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras“, dijo la mexicana luego de recibir una de las peores ofensas por parte del actor mexicano Sergio Goyri, quien la llamó: “pinche india”.

Hoy Aparicio está en muchas revistas mundiales, pero ha sido Estilo DF Weekend una de las que mejor ha representado la belleza de la actriz. Así también lo reconoció el famoso periodista de espectáculos Juan José Origel al compartir la portada y escribir en Instagram: “Esta portada si me gusta! Ahí si es ella! 👍”.

En entrevista Yalitza confesó que la fama tiene como todo en la vida su lado bueno y su lado malo, su problema ha sido que por naturaleza no busca llamar la atención, porque además es muy penosa.

En la conversación Estilo DF Weekend le pregunta sobre la noche de los Óscar, sobre cómo se siente con la nominación y su paso por la gala. Ante esto la actriz reflexiona, probablemente, tomando en cuenta lo mucho que la han querido señalar por no tener una preparación o una carrera curtida por años en la industria. Yalitza ha dicho: “Tal vez no tengo mucho conocimiento del mundo del cine, pero para mí sí eran muy importantes los Oscar. Me refiero a que esperaba que la película fuera nominada a Mejor Película, porque se iba a hablar de todo el gran trabajo que se hizo, y aunque muchas personas sigan sin aceptarla, para otras se trataba de algo muy importante”.

Sobre su nominación en sí opina que: “Ahora, saber que estoy nominada es motivo de mucha sorpresa. Valió la pena el que me arriesgara a entrar a un proyecto cinematográfico sin ser actriz, y valieron la pena el esfuerzo y el trabajo que hice para afrontar ciertas cosas que me daban temor”.

