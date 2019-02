Trolean a Trump por decir que Ivanka “ha creado millones de empleos”

Una vez más el presidente Donald Trump hizo declaraciones favorables a su gobierno sin ningún tipo de respaldo. Sin embargo para muchos esta vez el exceso fue más que evidente.

Trump se jactó este lunes, sin ofrecer ningun tipo evidencia, de que su hija y asesora Ivanka Trump había creado “millones de empleos”.

“Mi hija ha creado millones de empleos. No sé si alguien lo sabe, pero ha creado millones de empleos “, dijo el maganate en un discurso ante la Asociación Nacional de Gobernadores en la Casa Blanca.

Glenn Kessler, quien dirige la columna del Verificador de Datos del Washington Post, explicó que Trump se refería a la iniciativa de la Casa Blanca de Compromiso con los Trabajadores de los Estados Unidos, la cual brinda oportunidades de capacitación pero “No nuevos trabajos”.

Trump is referring to a WH effort that has signed up companies to provide training opportunities to 6.5 million people over the next five years. NOT new jobs being created. Here’s the WH website on the program: https://t.co/5veq6QpR29 https://t.co/Gv9IX13ywv

Holmes Lybrand de CNN notó la afirmación de Trump de que ” no importa cómo lo hagas , eso no es cierto”. Los usuarios de Twitter también se interesaron por la última falsedad del presidente:

Guys… c’mon.

That’s what he said yes… but that’s not what he meant.

Stop translating him so literally.

He said Ivanka “has created millions of jobs” but what he really meant was… https://t.co/kzfypBSNgP

— Billy Baldwin (@BillyBaldwin) February 26, 2019