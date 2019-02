La policía de Kentucky busca voluntarios dispuestos a emborracharse

En serio... es para que ayuden a entrenar a quienes realizan pruebas de sobriedad

El Departamento de Capacitación en Justicia Criminal de Kentucky está reclutando voluntarios dispuestos a emborracharse con el fin de ayudar a capacitar a los reclutas de la academia con las pruebas de sobriedad. Además ofrece comida gratis y el pago de $100 dólares a cada voluntario

El departamento publicó la solicitud en Facebook y dijo que los voluntarios “consumirán cantidades reguladas de alcohol” y luego se someterán a las pruebas de sobriedad realizadas por los reclutas. reporta WTHR.

Los capacitadores servirán bourbon, vodka y ron, y los participantes pueden agregar Coca Cola o jugo de naranja al cóctel, pero deben realizar una prueba del 0,00 % en una prueba de alcohol en la sangre antes de que puedan irse a casa, sin “excepciones”.

La capacitación se llevará a cabo el 21 de marzo, el 25 de abril y el 6 de junio a las 11:30 a.m. en Richmond, Kentucky. No estaba claro de inmediato si los residentes que no eran de Kentucky eran elegibles.