Shakira más orgullosa que nunca: su hijo Sasha ha crecido a pasos agigantados

¡Cómo ha cambiado!

El tiempo pasa volando y cuando se trata del crecimiento de los chicos se nota más. Así lo cree Shakira que compartió una conmovedora foto que da cuenta de lo grande que está Sasha su hijo menor.

“Mi niño se me está creciendo muy rápido! My baby is growing up so fast! Shak”, escribió en su cuenta de Twitter la orgullosa madre.

Sasha cumplió 4 años el 29 de enero y parece que alcanzará la estatura de su padre Gerard Piqué, pues ya se le nota alto al niño.

El gusto por el fútbol también será otra cosa que heredó del futbolista. Basta con ver la foto para entenderlo.

A pesar de muchos rumores, Shakira y Piqué han logrado formar un hogar sólido junto a Sasha y su primogénito, Milán. La colombiana los tiene presentes siempre, como hizo en su última gira de conciertos, en los que presumió a su familia por todo el mundo.