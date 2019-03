Trump sorprende al explicar rumores sobre la “falsa Melania”

Trump culpa a los medios de comunicación por usar editar la fotos de Melania, y ¿los videos señor Presidente?

Luego de tanta especulación sobre la teoría de una “falsa Melania” el presidente Donald Trump se vio obligado a pronunciarse.

Este miércoles el presidente Trump, conocido por promover teorías de conspiración en contra de sus adeversarios políticos, ofreció una explicación a la teoría sobre una falsa Melania.

“Las fotos de Fake News crearon fotos de Melania y luego propusieron teorías de conspiración de que en realidad no era ella a mi lado en Alabama y otros lugares”, escribió Trump en Twitter. “¡Sólo se están volviendo más locos con el tiempo!”

The Fake News photoshopped pictures of Melania, then propelled conspiracy theories that it’s actually not her by my side in Alabama and other places. They are only getting more deranged with time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2019

La teoría de la conspiración a la que Trump también aludió sostiene que durante algunas apariciones públicas, la primera dama habría utilizado un doble.

A pesar de lo que Trump twitteó, su explicación no tiene mucho sentido debido a que gran parte de la teoría sobre la falsa Melania inició por imágenes en video y no solo por fotos, las cuales se pueden editar facilmente en Photoshop.

La teoría sobre la “falsa Melania” se difundió por primera vez en las redes sociales en el otoño de 2017 cuando un usuario de Twitter publicó videoclips de lado a lado para demostrar que la mujer que apareció junto a Trump durante un evento público no era, de hecho, Melania. .

Esta idea fue alimentada por la falta de transparencia de la Casa Blanca sobre lo que está haciendo Melania, como cuando desapareció de todos los eventos públicos de la presidencia durante casi tres semanas en 2018 aumentando las dudas sobre su salud y relación con Trump.

Este viernes la idea de una “falsa Melania” volvió a ganar fuerza tras el viaje de Trump a Alabama, en el que varios usuarios de las redes sociales especularon que la mujer que viajó con el presidente no era, de hecho, su esposa.

This is 100% not Melania Trump that Donald Trump is holding hands with pic.twitter.com/fV0ejfQPmj — Rupert Myers (@RupertMyers) March 8, 2019

FAKE MELANIA CONSPIRACIES RETURN: The internet is buzzing again with theories that first lady Melania Trump is using an imposter to stand in for her — the co-hosts investigate. https://t.co/f8u2wc159S pic.twitter.com/XNYBT9U6S8 — The View (@TheView) March 11, 2019

En conclusión no está claro de dónde sacó Trump la idea de que la “falsa Melania” se basa en imágenes con Photoshop siendo los videos de la primera dama los que han despertado las sospechas.