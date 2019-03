Descubre por qué motivo su perro desaparece durante días

El reino animal nos da lecciones maravillosas de tolerancia y respeto

Rachel Howatt, de Winkler, Manitoba, se preocupó cuando, de repente, su perro desapareció por unos días.

Gracias a la cámara de un vecino, pudo averiguar qué había hecho el animal durante su ausencia. Y las imágenes resumen algo: ver para creer.

La mujer perdió a la mascota las pasadas navidades. El pequeño husky se escapó unos días de su hogar, y se fue al bosque donde hizo un amigo muy especial.

“¿Recuerdas cuando publiqué que Koda, nuestro pequeño husky aventurero, faltaba por varios días? Finalmente descubrí lo que estaba haciendo en el bosque durante tanto tiempo después de que nuestro vecino revisó sus cámaras. Y me sorprende … ¡¡Todavía no puedo creerlo !! Duerme, come y juega con un ciervo. Es un perro tan increíble “, escribió Howatt en una publicación de Facebook el pasdo 1 de marzo.

La hembra husky, Koda, desapareció durante tres días antes de Navidad. Luego regresó feliz y sano, pero nunca supieron dónde había estado, contó Howatt a Winnipeg Free Press.

No fue hasta meses más tarde que Howatt supo a dónde fue Koda.

Un vecino había recuperado la tarjeta de memoria de una de sus cámaras que utiliza en las cabañas de caza. El hombre descubrió cientos de disparos que mostraban a Koda y el ciervo juntos.

“¡Estás bromeando! No hay forma de que eso sea verdad”, recordó Howatt. “Necesito ver pruebas antes de creerlo”.

Y ahí estaba, cientos de fotos de Koda y el ciervo que demuestran que pasaron días enteros juntos.

Después de que Howatt publicó algunas de las fotos en Facebook, le dijeron que otro vecino había visto a la extraña pareja caminando por un camino rural.

Howatt está segura de que Koda todavía visita a su nuevo amigo.