Humberto Zurita continúa su luto por Christian Bach y le dedica emotivas palabras en Instagram

❤️❤️❤️ Eres grande como una diosa Bella y frágil como una mariposa. Te fuiste y mutaste naciendo de nuevo. Ahora, una estrella más brilla en el cielo. Y así fue tu vida laboral. Brillaste como actriz por tu talento. Así fue desde el momento en que tú público y nosotros tus fans, los críticos y periodistas te conocimos y te amamos. Así, te convertiste en vida en una estrella. Ahora, brillas en el cielo, eres parte de muchos universos. Siempre estarás en nuestros corazones con tu mágica presencia. Serás el angel Que anide en nuestras almas. Nunca la muerte para ti . Nunca el olvido. Tu eres la luz y la energía que habita en el más profundo e íntimo recuerdo. Moraras en mi alma agrandando mi Ser, mi condición humana. Siempre fuiste grande y generosa. Siempre una gran mujer y una Diosa. Siempre fiel a los principios que te honran. Amable, tierna, fuerte, madre, esposa, amiga y compañera. Femenina, entera y libre para mostrar y honrar el valor de ser mujer. Siempre tuviste la elegancia de labrar en cada paso tu destino. Así te conocimos y así te mantenemos. Tu luz y tu energía son la guía Son, aquí y ahora, nuestras ganas nuevas. Nuestra sangre que contigo se renueva. Brillaras por siempre en nuestros Íntimos recuerdos. Tu presencia esta en el universo En cada luz, en cada estrella. Eres un Ángel Un ser de luz Que cuida y guía Nuestros pasos. Que agranda y eterniza Nuestras almas Para que algún día Podamos ser estrellas. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌷