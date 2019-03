Rechazo a gestión del alcalde de Nueva York complica su sueño presidencial; Biden lidera los sondeos

El ex vicepresidente Joe Biden tiene 62% de los neoyorquinos a favor

Para los neoyorquinos, el alcalde Bill de Blasio es el demócrata menos querido en el campo potencial de los candidatos presidenciales de 2020, según una encuesta revelada el jueves.

Sólo el 24% de los votantes del estado de Nueva York tiene una opinión favorable del alcalde, mientras que 49% lo rechaza, según la encuesta de la Universidad de Quinnipiac.

Específicamente en NYC, sólo 36% de los votantes lo calificaron favorablemente, con 48% en contra, tras ser electo en 2013 y reelecto en 2017.

Durante varios meses se ha dicho que De Blasio tiene deseos de participar en las primarias para elegir al candidato que enfrentará a Donald Trump e incluso ha venido realizando giras por el resto del país con ese supuesto propósito que él no ha negado ni confirmado, llevando a que la líder demócrata Nancy Pelosi le lanzara una indirecta esta semana en su visita a Nueva York.

El alcalde está demasiado a la izquierda, incluso para muchos de los demócratas locales, comentó el encuestador Doug Schoen a New York Post. “Para aquellos que no son socialistas, Bill de Blasio no es lo que están pensando en un candidato presidencial”.

Específicamente entre encuestados demócratas, 36% lo vio favorablemente y 38% lo rechazó.

Sólo Trump resultó con más rechazo entre los consultados, con 67%; y 28% de apoyo.

En el otro extremo, se ubica cómodamente el ex vicepresidente Joe Biden, quien mostró los mejores resultados: 62% a favor y 24% en contra, aunque tampoco ha confirmado si irá a las primarias.

Entre quienes sí han anunciado su participación, lidera el senador Bernie Sanders, con 51% de su lado y 38% en contra. Muy por encima de la también senadora Kirsten Gillibrand, con 29% a favor, aunque menos rechazo (35%).

“Los neoyorquinos tienen una larga historia de afecto por los alcaldes como La Guardia y Bloomberg, quienes ven a [la alcaldía] como una misión 24/7, y eso no parece estar en la descripción de trabajo personal de De Blasio”, dijo el estratega político Gerry O’Brien.

“Algunos votantes tienen la percepción de que él tiene una actitud de (no trabajar). A menudo llega tarde a los eventos, y eso es parte de lo que se ve reflejado en esa encuesta”, agregó O’Brien.

Si bien no ha anunciado una candidatura para 2020, De Blasio ha realizado viajes a los estados de votación temprana: Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur en las últimas semanas. También se dirigirá a Washington DC mañana.

Además, los votantes de la ciudad probablemente están sintiendo el agotamiento de De Blasio, ya con cinco años en la alcaldía.

“Haré lo que creo que es correcto. No tengo decisiones basadas en encuestas “, dijo él ayer y recordó a los periodistas lo mal que estaba perdiendo cuando se postuló como defensor público y durante su primera campaña a la alcaldía. “No es dónde empiezas, es dónde terminas”, agregó.

Casi una docena de políticos demócratas ya han anunciado que participarán en las primarias presidenciales de 2020 y otros más aún podrían sumarse, como Biden, De Blasio y el gobernador Andrew Cuomo.

El último en tomar la decisión fue Beto O’Rourke, joven ex candidato demócrata al Senado por Texas.