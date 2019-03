Maestro recibe $1millón de dólares por ser el mejor del mundo y por regalar el 80% de su salario

El profesor es además monje franciscano que lucha para erradicar la pobreza en la zona rural donde da clase

Un profesor de matemáticas y física de una zona rural de Kenya, en África, donaba cada mes el 80% de sus ingresos para ayudar a las familias más pobres y desfavorecidas. Su enorme generosidad le valió un premio mayor, se ganó $1 millón de dólares.

Peter Tabichi recibió el domingo el Premio Global de Maestros de la Fundación Varkey.

Este hombre, con una intensa vocación por la enseña, es maestro de una escuela rural con muy pocos recursos. Solo tienen una computadora, el internet es deficiente y la proporción de alumnos por maestro excesiva, 58 estudiantes por cada maestro. Los niños provienen de estratos sociales muy bajos, un tercio de todos ellos son hijos de familias monoparentales o son niños quedaron huérfanos.

Por eso Tabichi ayuda en la medida de sus posibilidades a dar más que una educación a sus alumnos. Además, en cuanto a su labor como profesor va más allá, dedicándose a más del 100%. El maestro obtiene contenido educativo en línea visitando cafés con Internet y luego los usa en clase, según su perfil de la Fundación Varkey.

El maestro motiva a sus estudiantes para que participen en competencias interesantes, como el el club de ciencias de la escuela, que él mismo dirige. Con su esfuerzo y empeño consiguió que su equipo de ciencia matemática calificara para competir en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de INTEL este año en Arizona. Entre los muchos premios y reconocimientos se ganaron un premio de la Sociedad Real de Química después de usar la vida vegetal local para generar electricidad.

“Como maestro, tenemos que hablar menos y hacer más. Los alumnos lo merecen”, dijo este profesor y monje franciscano al recoger el premio de un millón de dólares al ‘Mejor profesor del mundo’.

Tabichi recibió el premio de la mano del famoso actor australiano Huhg Jackam, en una ceremonia celebrada en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, felicitó durante la ceremonia en videoconferencia al profesor Tabichi.

“Es un brillante ejemplo de lo que el espíritu humano puede lograr, no solo para Kenia, no sólo para África, sino también para el mundo. Peter, tu historia es la historia de África, un joven continente lleno de talento. Tus estudiantes han demostrado que pueden competir entre los mejores del mundo en ciencia, tecnología y todos los campos del esfuerzo humano. Todo lo que necesitamos es unirnos para darles apoyo adecuado. Me das fe de que los mejores días de África nos esperan y tu historia iluminará el camino para las generaciones futuras”.

Los estudiantes de Tabichi enfrentan muchos desafíos, como la escasez de alimentos, el abuso de drogas, los embarazos de adolescentes y los matrimonios jóvenes. Sin embargo, la inscripción a la escuela donde enseña Tabichi se ha duplicado en tres años. Casi todos sus alumnos llegan a la universidad.