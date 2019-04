Cómo limpiar tu imagen virtual para conseguir empleo

Todos sabemos que, en la actualidad, los empleadores recurren a redes sociales y otros sitios de la internet para conocer a los aspirantes a un puesto de trabajo, y decidir si contratarlos o no.

Desde LinkedIn, a Facebook, a Google, nuestro perfil tanto profesional, como personal, está a disposición de quién lo quiera ver. Es por ello que es fundamental “limpiar” todas las menciones de nuestro nombre, antes de comenzar la búsqueda de un trabajo.

¿Por dónde empiezo?

La tarea de revisar la “Whole Wide Web” en busca de menciones, fotos, o comentarios puede parecer agobiadora. El primer paso es revisar los sitios más obvios como Facebook, Twitter Instagram o LinkedIn, entre otros. Las fotos de la despedida de soltero de tu amigo, por ejemplo, pueden parecer chistosas, pero quizás no le agraden a un futuro empleador. Recuerda siempre que tu perfil online es como tu carta de presentación, y quieres verte profesional y cordial.

El próximo paso es poner tu nombre en el buscador de Google, MSN o Yahoo y ver qué es lo primero que aparece. Lo más probable es que también sea lo primero que le aparece a tu reclutador. Al mismo tiempo, ten cuidado con las respuestas y comentarios que haces a otros comentarios, o lo que posteas en foros abiertos, que si bien no están en tu página, también pueden llegar a oídos de tu empleador. Según información del sitio de empleos Monster.com, el 77% de los empleadores recurren a Google para informarse sobre los candidatos.

Otra manera de estar al tanto de tu reputación en la web es revisando las alertas de Google, para asegurarte de que tu nombre no aparezca bajo una luz desfavorable. Por una cantidad de dinero, ciertas compañías pueden borrar los aspectos negativos de tu actividad online y “limpiar” tu perfil.

¿Y si no lo puedo borrar?

No siempre es posible borrar comentarios o fotos desfavorables. Es posible pedir a una compañía de internet que borre cierto material, en el caso de que sea difamatorio, o no cierto, pero no siempre es posible.

Otra manera de contrarrestar el efecto negativo de comentarios que no puedes borrar es tapándolos con comentarios positivos. Si bien los comentarios del pasado siguen dando vueltas en la internet, al menos tendrás otros positivos para contrarrestar el daño.

Saca ventaja

Las redes sociales no siempre representan un riesgo o un obstáculo de tu búsqueda de empleo. Por el contrario, si sabes cómo utilizarlas a tu favor, pueden beneficiarte, e incluso ayudarte a buscar trabajo.

Tus distintos perfiles en las redes, pueden ayudarte a promover una imagen profesional y ayudar tu reputación. Si por ejemplo estás buscando un empleo en una industria determinada, puedes postear artículos y comentarios sobre dicha industria, que te harán ver informado sobre el tema. También busca afiliarte a grupos profesionales para desarrollar tus conexiones laborales.